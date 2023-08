Maroc: Célébration à La Haye de la Glorieuse Fête du Trône

La Haye — L'Ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a offert, dimanche à La Haye, une grande réception à l'occasion de la commémoration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette célébration a été marquée par la participation de près de 220 personnes, dont des représentants du ministère néerlandais des Affaires Étrangères, de plusieurs départements ministériels néerlandais, du Corps diplomatique et des organisations internationales accrédités aux Pays-Bas, ainsi que diverses personnalités représentant le monde universitaire et des affaires aux Pays-Bas.

Cette manifestation a connu également la présence de membres de la communauté marocaine installée aux Pays-Bas, particulièrement actifs dans le monde politique, associatif et des entreprises.

Lors de cette cérémonie, M. Basri a donné une allocution rappelant la symbolique particulière de la célébration de la Glorieuse fête du Trône, qui constitue la parfaite illustration de l'indéfectible attachement du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite.

Il a également mis en avant les grandes avancées et les progrès majeurs réalisés durant ces deux dernières décennies, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment sur les plans politique, économique, social et sociétal.

L'ambassadeur a aussi mis en exergue la position de choix dont jouit le Maroc aux niveaux régional et international, en tant que pays stable et partenaire fiable, qui ne cesse d'apporter sa contribution effective et constructive pour le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et ce dans un monde de plus en plus mouvementé.

Sur le plan bilatéral, le diplomate a rappelé le momentum particulier qui caractérise les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, qui remontent à plus de 4 siècles et qui ne cessent de se raffermir, à travers un engagement politique réciproque exprimé au plus haut niveau des deux pays.

M. Basri a, en outre, saisi cette occasion pour s'adresser aux membres de la communauté marocaine résidant aux Pays-Bas, leur faisant part de la Très Haute Sollicitude dont le Souverain les entoure, ainsi que de la disposition des services de l'Ambassade et des consulats généraux à leur assurer des services de qualité et de proximité, qui soient à la hauteur de leur espérance.

De même, l'Ambassadeur a invité les concitoyens marocains à s'investir davantage et à apporter leur valeureuse contribution à l'élan de développement que connaît le Maroc dans tous les domaines, initié et renforcé tout au long des 24 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De leur côté, les invités ont été nombreux à faire part de leurs chaleureuses félicitations à l'occasion de la Fête du Trône et à exprimer leurs voeux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que de progrès et de prospérité à l'ensemble du peuple marocain.