Maroc: La Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien souligne l'engagement profond du Royaume en faveur de la cause palestinienne

Ramallah — La Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien a affirmé que le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres souligne "la profondeur de l'engagement du Royaume en faveur de la cause palestinienne".

Dans un communiqué, la Commission a indiqué que SM le Roi a mis en avant, dans Son discours, la reconnaissance par l'Etat d'Israël de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, tout en réitérant la position inébranlable et constante du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, avec en premier lieu l'établissement d'un Etat palestinien indépendant ayant Al-Qods Est pour capitale.

Par ailleurs, la Commission a salué le rôle central de soutien à la Palestine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tant sur le plan international, qu'au niveau de la ville d'Al-Qods et de ses habitants, rappelant que le Souverain, en tant que Président du Comité d'Al-Qods, appuie les projets de la ville et de ses habitants dans différents domaines, réaffirmant ainsi la politique et la position inébranlables du Royaume de soutien à la cause palestinienne.

La Commission a également exprimé sa gratitude au Royaume pour la présidence de Bayt Mal Al Qods qui ne cesse d'apporter toutes formes de soutien pour renforcer la résilience des habitants de la Ville Sainte, estimant que "cette position n'est pas surprenante de la part du Maroc et de son Souverain" et souligne la profondeur des relations entre le Royaume et la Palestine, gouvernement et peuple.

La Commission a aussi félicité SM le Roi à l'occasion du 24ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.

A rappeler que la Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien, présidée par Talaâ Saoud Atlassi et dont le siège est à Rabat, est une commission relevant de l'Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques (OSPAA) et comprend des comités pour la paix et la solidarité de 15 pays africains, asiatiques et européens.