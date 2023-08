Afrique du Nord: Discours du Trône - Le Maroc pragmatique à l'égard de la cause palestinienne (M. Salem Cherkaoui)

Rabat — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône incarne l'esprit pragmatique et réaliste du Maroc à l'égard de la cause palestinienne, a indiqué le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cherkaoui a souligné que le concept du "sérieux", évoqué à maintes reprises dans le discours royal, renvoie au réalisme et au pragmatisme qui caractérisent l'action du Souverain, Président du Comité Al-Qods, pour défendre la cause palestinienne par les voies légale et diplomatique et par des actions à portée socio-économique.

Dans Son discours, SM le Roi a consacré une partie aux relations du Royaume du Maroc avec l'Etat de Palestine, un geste de bienveillance à forte charge symbolique et une occasion de conforter les liens immuables des Marocains avec la ville d'Al-Qods et ses lieux saints, a relevé M. Cherkaoui.

L'ensemble des composantes du peuple palestinien ont hautement apprécié ce geste royal qui traduit l'engagement fort et sérieux en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux, a-t-il souligné.

Par leur contribution considérable à la protection d'Al-Qods et à la préservation de son patrimoine religieux et civilisationnel, les Marocains sont devenus un élément incontournable du tissu social palestinien, a-t-il soutenu.

Il a noté que la position ferme du Maroc vis-à-vis du droit du peuple palestinien à un Etat indépendant avec Al-Qods orientale comme capitale signifie que le Royaume du Maroc continuera à soutenir ses frères palestiniens dans leur cause légitime.

"Au sein de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, nous oeuvrons à l'application des Hautes Orientations Royales en faveur de la ville sainte et de ses habitants", a fait remarquer M. Cherkaoui.

Forte de son action durant un quart de siècle, l'Agence incarne aujourd'hui les liens unissant les frères marocains et palestiniens à travers des programmes concrets et réalistes qui apportent de l'espoir et renforce le statut de la ville sainte.