Afrique du Nord: SM le Roi Mohammed VI a modernisé et réformé le Maroc (agence de presse angolaise)

Luanda — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réformé et modernisé le Royaume du Maroc, en mettant en oeuvre une plus grande dynamique et ouverture politique, économique et sociale, rapporte mardi l'Agence de presse angolaise «Angop».

Evoquant la célébration, lundi, par l'ambassade du Royaume à Luanda du 24-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres, l'Agence relève que le Souverain s'est distingué, entre autres actions, en créant la Commission Équité et Réconciliation et en apportant des changements importants au Code de la famille, qui ont donné plus de dignité aux femmes marocaines.

Sa Majesté le Roi, souligne-t-elle, a également consacré le respect de la personne humaine, la paix et la tolérance, permettant de la sorte au Maroc d'accomplir sereinement son progrès et son développement dans de nombreux domaines.

Sur le plan diplomatique, ANGOP fait constater que SM le Roi Mohammed VI a renforcé les liens avec les pays occidentaux et attiré les investissements étrangers dans son pays.

En Afrique, le retour du Royaume en 2017 au sein de l'Union africaine (UA), dont il a été l'un des pionniers, a soutenu les initiatives garantissant un avenir meilleur à l'Afrique et la réussite de son intégration économique, note-t-elle.

L'Agence indique, à ce propos, que le Maroc a été le premier signataire de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui préparera les bases du développement économique en Afrique, un marché de plus d'un milliard de consommateurs.

%

Se faisant l'écho de la célébration de la Fête du Trône, l'Agence de presse angolaise souligne que c'est une consécration du renouvellement du pacte de loyauté et du renforcement des liens profonds et séculaires entre le peuple marocain et ses Souverains.

Abordant les relations entre l'Angola et le Maroc, elle a soutenu que l'ambassade du Royaume à Luanda ne cesse de déployer des efforts pour consolider les partenariats et les échanges politiques, économiques, sociaux, scientifiques et universitaires.

Angop a, à cet égard, cité des propos de l'ambassadrice Saadia El Alaoui qui considère que les relations bilatérales sont très prometteuses. "Il y a chaque jour une volonté politique de continuer à avancer vers une dynamique qui renforce encore plus ces liens", note-t-elle.

L'Agence rappelle que les relations diplomatiques entre l'Angola et le Maroc, fondées sur l'amitié, le respect et la solidarité, remontent à 1961 lorsque Rabat a accueilli la première conférence des mouvements de libération des colonies portugaises, comprenant des représentants de l'Angola, Cap Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé et Príncipe.

Au milieu des années 1980, le Maroc a installé son ambassade à Luanda et l'Angola a créé une représentation diplomatique à Rabat, ajoute le média, relevant que le Maroc a contribué inconditionnellement à la lutte pour la libération de l'Angola, qui a commencé en février 1961 et s'est achevée le 11 novembre 1975 avec la proclamation de l'indépendance nationale.