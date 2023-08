Ile Maurice: Football l Essai en france - Taariq Abdool Kader tente sa chance avec Bergerac

Taariq Abdool Kader se trouve actuellement en France où il est à l'essai avec Bergerac, club de National 2. L'ancien pensionnaire du High Performance Center (HPC U20) n'aura pas de temps à perdre puisqu'il dispose d'une semaine pour prouver qu'il est capable de se faire une place au soleil au sein de cet effectif. Il devra disputer un match samedi dans ce qui constituera l'ultime étape de son essai. Une fois la rencontre achevée, il saura s'il est retenu ou pas.

Malgré la pression, le jeune attaquant ne semble pas s'inquiéter outre mesure. En fait, le jeune homme a tellement envie de percer dans le football mondial qu'il a lui-même pris l'initiative de se rendre en France pour tenter de décrocher un essai. «Je suis allé vers l'inconnu. Je me trouvais déjà en France lorsque l'on m'a informé que Bergerac voulait m'offrir un essai. Bien sûr je compte maintenant tout donner. Mais cela ne me stresse pas. Je suis surtout heureux d'avoir cette opportunité», souligne l'habitant de Coromandel.

C'est par l'entremise de Maurice France Football (MFF) que Taariq Abdool Kader a pu décrocher cet essai. Cette association a été spécialement créée pour faciliter le déplacement des footballeurs mauriciens en France tout en leur permettant de trouver un club. C'est la même formule qui avait permis à Ivan Ami d'aller s'entraîner au Libourne FC et du côté de Bergerac Périgord en juin. «Ce sont eux qui vont me guider dans ma carrière. En tant que footballeur mauricien, c'est un défi d'évoluer en France mais je rêve de devenir pro. Je consacre ma vie au football et j'ai d'ailleurs mis mes études de côté pour essayer d'aller le plus loin possible. Mes parents m'ont toujours encouragé à suivre ma voie», souligne l'avant-centre.

Son parcours se résume à un court passage au sein de l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose- Hill. Il a par la suite rejoint le Racing Club où il a passé un peu plus de cinq ans sous les ordres de Patrice D'Avrincourt, ancien capitaine de la sélection mauricienne de football. «J'ai beaucoup appris là-bas», explique Taariq. Ce dernier sera en France jusqu'en octobre. Si son essai à Bergerac n'est pas concluant, il aura d'autres possibilités de rebondir. «Je me suis préparé depuis un bon moment et je me sens près. Si cela ne marche pas j'espère avoir d'autres touches à l'avenir», confie-t-il.

Taariq Abdool Kader a fait partie de l'escouade qui avait disputé la Cosafa U20 l'an dernier en Eswatini.