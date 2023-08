Tunisie: Le ministère des Affaires Culturelles cherche un nouveau directeur général du CNCI

TUNIS — Le ministère des Affaires culturelles a lancé, ce mardi 1er août, un appel à candidatures pour le poste Directeur général du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI).

Dans un communiqué publié, dans l'après-midi, sur son réseau social, le ministère a annoncé que le dernier délai pour l'envoi des candidatures est fixé au 1er septembre 2023. Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre du ministère des affaires culturelles, à la Kasbah.

Les candidats à ce poste doivent être titulaires de diplômes universitaires dans l'une des spécialités suivantes : Cinéma, Economie et gestion ou Sciences juridiques avec une grande expérience dans la gestion administrative. Une bonne connaissance du secteur de la culture et des arts, spécifiquement le cinéma, est également obligatoire.

Chaque candidat doit présenter un programme de gestion et une stratégie de communications visant à faire connaître le CNCI et à élargir ses partenariats à l'échelle nationale et internationale.

De mai 2022 jusqu'à août 2023, quatre dirigeants dont deux provisoires, ont été désignés à la tête du Centre national du cinéma et de l'image. Le 27 juillet dernier, le ministère a désigné le secrétaire général du CNCI, Makhlouf Ben Hafsia, pour diriger provisoirement le Centre et ce en remplacement à Noomane Hamrouni.

Ce dernier a été limogé le 24 juillet, quelques mois après sa nomination le 7 janvier 2023. Son prédécesseur, Slim Dargachi, a été à son tour démis de ses fonctions, le 4 mai 2022. Par la suite, la gestion du Centre avait été, provisoirement confiée à Khaled Azeg et ce jusqu'à la nomination de Hamouni au début de l'année.

Après avoir été installé à La Marsa, le Centre national du cinéma et de l'image s'est doté depuis 2018 d'un siège permanent au coeur de la Cité de la culture. Depuis cette date, d'autres responsables - dont Chiraz Laatiri et Sonia Chamkhi - ont été nommés à la tête du CNCI qui chapeaute le pôle Cinéma à la Cité.

En plus du siège administratif, les locaux du Centre englobent la Cinémathèque tunisienne, trois salles de cinéma et le bureau des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Le CNCI assure également l'organisation du Festival du cinéma méditerranéen, Manarat dont le lancement était en 2018 sur le pavillon tunisien au festival de Cannes.

Créé le 13 septembre 2011, le CNCI est un établissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

L'élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques en matière de cinéma et d'animation est parmi les principales missions du CNCI qui assure la promotion et le financement de l'industrie cinématographique nationale. Ses prérogatives consistent aussi en la production et la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et l'organisation des métiers liés au domaine du cinéma.

Le CNCI, a doté d'une direction générale, d'un conseil des orientations stratégiques et de prospection et d'un conseil d'établissement.