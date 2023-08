Maroc: Concours d'admission de l'Ecole Polytechnique Paris - Les étudiants marocains s'accaparent la part du lion

Paris — L'excellence des talents marocains continue de s'illustrer à l'international, à travers le record atteint par les étudiants nationaux au concours d'entrée à l'Ecole Polytechnique de Paris.

Pas moins de 41 Marocains, sur 60 élèves étrangers de la filière des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), ont obtenu le précieux sésame cette année, en étant admis à l'un des plus prestigieux établissements d'ingénieurs en France, réputé pour sa qualité d'enseignement et son niveau d'excellence académique.

Cette réussite vient confirmer la qualité du système éducatif national et l'engagement et le sérieux de la jeunesse marocaine, qui se distingue au niveau national et international, et fait rayonner le Royaume dans le domaine académique.

Cette excellence de la jeunesse marocaine a été soulignée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, lors du Discours adressé par le Souverain à Son peuple à l'occasion du 24ème anniversaire de son accession au Trône : "Aussi longtemps que le sérieux est le moteur de nos actions, nous réussirons à renverser les difficultés et à relever les défis. De fait, chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit, à l'instar de l'exploit accompli par la Sélection nationale à la dernière Coupe du monde de football".

Le sérieux et la motivation sont donc les maîtres mots de cette jeunesse marocaine enthousiaste et compétente, qui jouit de l'attention et du soutien continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, qui appelle à célébrer le "génie marocain", et à redoubler d'inventivité et de créativité, à l'instar des jeunes marocains qui se sont distingués à travers la réalisation de la première voiture de fabrication locale, et du premier prototype de voiture à hydrogène.

Ces exemples, et ceux des jeunes marocains admis à l'Ecole Polytechnique de Paris, viennent démontrer l'engagement et la détermination des compétences nationales, qui ont su s'affirmer à travers leur savoir-faire et leur persévérance, et réaliser des exploits qui donnent la pleine mesure de la valeur et de l'importance des efforts consentis par le Royaume dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Cette réussite contribue à renforcer l'image du Royaume sur la scène internationale en tant que terre fertile pour l'émergence de talents prometteurs, et montre que le "génie marocain" est aujourd'hui une force motrice majeure pour le développement du pays et une source d'inspiration pour les jeunes du monde entier.