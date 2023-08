Maroc: Célébration à Vienne de la Glorieuse Fête du Trône

Vienne — L'Ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a offert, lundi, une brillante réception à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception, qui a connu la participation d'environ 250 convives, a été rehaussée par la présence de hauts responsables au sein des ministères du gouvernement fédéral autrichien, de parlementaires, du président de la Chambre de commerce et d'industrie, du Doyen du corps diplomatique à Vienne, des présidents du Groupe 77 et du Groupe Africain et de plusieurs ambassadeurs et représentants permanents.

Ont assisté également des hauts responsables au sein des organisations internationales basées à Vienne, des représentants du monde académique, économique, artistique et des médias, et de hauts cadres marocains exerçant au sein des organisations internationales à Vienne.

Dans une allocution de circonstance, M. Farhane a rappelé la portée et la signification de la célébration de la Fête du Trône, qui symbolise la symbiose entre le peuple et le trône et qui constitue une opportunité singulière et un moment fort pour le peuple marocain dans son ensemble, de renouveler les liens d'allégeance à Sa Majesté le Roi et d'exprimer son attachement indéfectible à l'unité et aux fondamentaux de la nation marocaine.

Il a également mis en exergue les réformes pionnières et profondes mises oeuvre par le Maroc, sous l'impulsion et le leadership visionnaire du Souverain, dans les domaines politique, économique et social, qui ont permis au Royaume de "consolider ses acquis démocratiques et de construire une économie diversifiée, résiliente et compétitive, et une société ouverte et dynamique, forgeant ainsi l'unité et la cohésion sociale".

Par ailleurs, l'ambassadeur a mis en avant l'excellence des relations entre le Maroc et l'Autriche, deux nations à l'histoire millénaire et qui célèbrent, cette année, le 240ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, soulignant la dynamique que connaissent les relations bilatérales à tous les niveaux, ce qui augure "d'une phase prospère dans les relations entre les deux pays, favorisant la construction d'un partenariat exemplaire et s'inscrivant dans la dynamique des relations et du partenariat entre le Maroc et l'UE".

Le diplomate a aussi relevé le rôle que joue le Maroc, en tant qu'acteur de paix et de développement durable, en faveur de la promotion de la stabilité régionale et de la promotion de la paix et de la sécurité internationales, à travers ses contributions substantielles et initiatives proactives au sein des Nations Unies et des autres organisations internationales et régionales.

Dans le même sens, M. Farhane a mis en lumière la dimension africaine de la diplomatie marocaine, en mettant en relief la Vision Royale pour une Afrique unie, solidaire et prospère, tout en passant en revue l'importance accordée par la Maroc à partager son expérience avec les pays africains frères dans le cadre de la coopération Sud-Sud et l'effort consenti pour le renforcement de la coopération économique gagnant-gagnant.

Cet effort a valu au Royaume d'être le 1er investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le 2ème investisseur africain sur le Continent, a-t-il souligné.

Au terme de cette réception, les convives ont saisi cette agréable occasion pour exprimer leurs félicitations les plus chaleureuses et leurs sincères voeux de santé, de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.