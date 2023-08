Niger: Niamey suspend ses exportations d'or et d'uranium vers la France

L'armée nigérienne, qui a pris le pouvoir dans le pays, a déclaré qu'elle suspendait les exportations d'uranium et d'or vers la France. Cette information est diffusée par la BBC.

La décision de suspendre les exportations d'uranium et d'or vers la France aurait été prise le 30 juillet. Selon l'agence britannique, elle est prise pour une durée indéterminée, à la suite d'un ultimatum lancé par la Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers ont délibérément suspendu toutes les opérations commerciales et financières et ont exigé que l'ex-président soit rétabli dans ses fonctions. Le Niger est le plus grand fournisseur d'uranium pour la production d'électricité en France, et fournit 25% de tout l'uranium à l'Union européenne. La société française Orano exploite ces ressources depuis plus de cinquante ans au Niger. Mais la France ne dépendrait pas des livraisons d'uranium depuis le Niger. Le secteur énergétique français continue de recevoir de l'uranium d'autres pays. Les Nigériens sont descendus dans les rues le 30 juillet pour protester à l'appel des autorités militaires du pays contre le sommet d'urgence de la Cédéao.

Les sanctions imposées par la Cédéao et un certain nombre d'États occidentaux à la suite d'un coup d'Etat militaire exerceront une pression importante sur l'économie du Niger, a laissé entendre le Premier ministre, Ouhoumoudou Mahamadou, dans une interview accordée à la télévision française France 2. " En ce qui concerne le Niger, je reste optimiste car la série de sanctions annoncées par la Cédéao... Je connais la fragilité du Niger, je connais la situation économique. Le Niger ne pourra pas résister à de telles sanctions. Sur le plan économique, ce sera une catastrophe, et sur le plan social aussi. Parce que le Niger compte sur un partenariat international avec des pays amis, avec des institutions internationales qui lui apportent un grand soutien", a-t-il déclaré, mentionnant notamment l'aide financière de la part de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Il a qualifié les sanctions de la Cédéao de mesure juste et légitime. Une manifestation s'est tenue dimanche dans la capitale du Niger.

"Le président du Niger, Mohamed Bazoum, détenu avec sa famille par les rebelles suite à un coup d'État, se porte bien et espère une bonne évolution de la situation", a ajouté Ouhoumoudou Mahamadou. Il a confirmé à Paris être Premier ministre du pays même si le ministre des Affaires étrangères du Niger, Hassoumi Massaoudou, qui se trouvait à l'étranger au moment du coup d'État, s'était déclaré chef du gouvernement par intérim. Les rebelles ont annoncé le 26 juillet la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières, l'introduction d'un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l'interdiction de tous les partis politiques. Deux jours plus tard, ils ont proclamé chef d'État le général Abdourahmane Tiani qui a dirigé la garde présidentielle dont les unités détiennent toujours Mohamed Bazoum.