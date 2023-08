Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Aout 2023

Côte d’Ivoire : Deuil- Décès de l'ex-Président Henri Konan Bédié

Le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda), Henri Konan Bédié, 89 ans est décédé, le mardi 1er août 2023, à la Policlinique internationale Sainte Marie (Pisam) d’Abidjan-Cocody. L’ancien chef d’État ivoirien, évacué d'urgence à 18h30 de Daoukro, son village natal par hélicoptère qui l'a transporté s'est posé vers 20h15 à la Pisam. L’ancien chef d’État (1993-1999) a rendu l’âme dans cet hôpital. Henri Konan Bédié, surnommé « HKB » est né le 5 mai 1934 à Daoukro. Après avoir été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis (1961-1966), il revient au pays où il devient délégué aux Affaires économiques et financières (1966-1968), puis ministre de l’Économie et des Finances (1968-1977) et enfin président de l'Assemblée nationale (1980-1993) sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Il dirigeait le Pdci-Rda depuis 1993.( Source :Fratmat.info)

Sierra Leone. Gouvernance- Un coup d'Etat a été déjoué ...

Plusieurs hauts responsables militaires qui préparaient des manifestations ont été arrêtés en Sierra Leone, a annoncé ce mardi la police du pays. Les militaires prévoyaient de lancer entre le 7 et le 10 août des "attaques contre les institutions de l’État et les citoyens", a affirmé la police dans un communiqué repris par le journal Sierra Leone Telegraph. Le nombre de personnes interpellées n’est pas précisé, mais les autorités indiquent qu’il y a parmi elles des officiers supérieurs de l’armée. (Source : Tass)

%

Burkina Faso : Justice- les magistrats sont en grève illimitée

L’intrusion des militaires dans un palais de justice est très mal perçue par l’l’intersyndicale des magistrats burkinabés qui entend le faire savoir à travers ce mouvement d’arrêt de travail. Des militaires encagoulés et armés, à bord de pickups et de blindés ont encerclé le palais de justice pour exiger la libération immédiate de neuf personnes dont une guérisseuse traditionnelle poursuivies pour des faits de torture, de coups et blessures et de séquestration. Une situation que dénoncent les magistrats qui exigent le retour de la prévenue, Amsétou Nikiéma, dans son lieu de détention. « C’est une situation suffisamment grave. Nous avons tous appris que le ministre de la Justice s’était déplacé sur les lieux. On pensait qu’il était dans une logique de régler la situation. Cet acte posé est un très mauvais départ pour lui(…) », a expliqué le magistrat, Bruno Zabsonré. (Source : Dw)

Mauritanie : Coup d’Etat militaire au Niger- La Mauritanie a-t-elle pris position en faveur de la junte ?

Les évènements en cours au Niger, théâtre d’un coup d’Etat, continue de polariser les débats en Afrique de l’Ouest. Alors que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, trois États dirigés par des militaires, expriment leur ferme opposition à toute intervention militaire dans ce pays, la Mauritanie (non membre de la Cédéao) n’a pas affiché encore de position sur cette crise. Du moins sur l’option militaire envisagée par la Cédéao. Contrairement aux spéculations qui ont envahi la toile dans la journée du mardi 1er août 2023, le pays de Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani n’a pas pris position sur les sanctions et les mesures coercitives envisagées par la Cédéao pour contraindre la junte Nigérienne à rendre le Pouvoir. « La Mauritanie est un pays qui a une diplomatie très réservée. Après le coup d’Etat au Niger, les autorités ont juste déploré cela, mais de là à dire que le pays va déployer ses soldats aux côtés du Niger en cas d’intervention de la force par la Cédéao, c’est une fausse information », a expliqué une source contactée par un de nos journalistes depuis Nouakchott. (Source :africaguinee.com)

Guinée : Armée- La « raison » du remaniement intervenu à la tête du Bata et autres…

En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé à un ménage au sein de la hiérarchie militaire. Plusieurs unités de l’armée ont été touchées par ce réajustement intervenu dans la soirée du 31 juillet 3023.C’est le premier mini-remaniement de cette envergure à ce niveau de responsabilité au sein de la grande muette depuis le limogeage du Général Sadiba Koulibaly en tant que chef d’Etat-major général des armées.Le Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées « Bata », une unité d’élite des forces armées guinéennes, a désormais comme chef le colonel Karamoko Camara. Cet officier était jusque-là commandant adjoint de la 4ème région militaire de N’Zérékoré.Le Bataillon Spécial de Conakry (BSC) a également changé de commandant. Cette unité sera désormais dirigée par le colonel Moro Diakité, ex commandant du bataillon autonome de Gueckedou. (Source :africaguinee.com)

Sénégal : Emprisonnement de Sonko et dissolution du Pastef- Calme précaire et manifestations sporadiques à Dakar et Ziguinchor

Si les rendez-vous d'Ousmane Sonko avec la justice faisaient peser sur le Sénégal le spectre de journées mouvementées, marquées par des manifestations violentes, l'annonce l'envoi d'Ousmane Sonko en prison par le juge d'instruction n'a pas donné lieu cette fois-ci à des manifestations d'ampleur. Quelques quartiers de Dakar ont été cependant secoués par des mobilisations sporadiques de jeunes qui ont, par endroit, érigé des barricades, dressé des obstacles ou brûlé des pneus sur la chaussée. Les rares manifestants seront rapidement dispersés par les forces de l'ordre déployées en masse dans divers endroits de la capitale. À Pikine, dans la banlieue de Dakar, un mort a été dénombré. Barra Bâ, plus connu sous le nom de Barra Keita, âgé de 25 ans, a été tué par balle à Pikine le lundi 31 juillet lors des manifestations. D’autres sources font état de plus de deux morts dans l’ensemble. Ainsi, à Dakar, un calme précaire, marqué par des ruelles quasi-vides, désertées par les automobilistes, une bonne partie de l'administration fermée plus tôt..( Source : adakar.com)

Niger : Coup d’État - Une délégation de la Cédéao avec le sultan de Sokoto attendue à Niamey

Une délégation mandatée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est attendue ce 2 août 2023 à Niamey dans le cadre de la crise nigérienne consécutive à un coup d’État. Le sultan de Sokoto, l’un des chefs religieux les plus influents du nord du Nigeria, frontalier du Niger, en fait partie. Mercredi, les chefs d’état-major des pays membres de la Cédéao se réunissent à Abuja pour discuter d’une éventuelle intervention militaire. ( Source :Rfi)

Mali : Politique- Le président de la Transition de retour de la Russie

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA est de retour à Bamako ce mardi 1er août 2023 en provenance de la Russie, où il a pris part, sur invitation du Président Vladimir Poutine, au Sommet Russie-Afrique qui s'est tenue du 27 au 28 juillet 2023 à Saint-Petersbourg. Le chef de l'Etat a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport par le Premier ministre Choguel Maïga et des membres du gouvernement, en présence de nombreuses autorités qui ont effectué le déplacement. (Source :abamako.com)

Rdc : Élections- Le rôle pour l'internet…

Le taux d’utilisation d’internet en Rdc a sensiblement augmenté ces dernières années, précise Qemal Affagnon, responsable Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières. Plus de 38 millions de Congolais contractent les services des quatre réseaux de téléphonie mobile qui permettent d’avoir accès à l’internet. Parmi ces utilisateurs, en général, ce sont des jeunes, dont l’âge varie entre 17 et 24 ans et qui sont dans la bonne tranche d’âge pour voter. Ces internautes sont des cibles vers lesquels se tournent des acteurs politiques en période pré -électorale, électorale et post- électorale, souligne Qemal Affagnon. (Source : Afp)