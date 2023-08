Burkina Faso: IXe jeux de la Francophonie / Athlétisme - Moné en or, l'argent pour Sibiri, désillusion de Marthe Koala

La délégation burkinabè en athlétisme a vécu une journée du 1er août contrastée aux IXe jeux de la Francophonie. L'euphorie de la belle victoire de Rahinatou Moné sur 100m (handisport) en fin de matinée a laissé place à une grosse désillusion dans l'après-midi avec la disqualification de Marthe Koala sur 100m haies. Sita Sibiri a quelque peu atténué la déception avec une 2e place au 400 m féminin.

Une belle chance de médailles en athlétisme pour le Burkina Faso, aux IXes jeux de la Francophonie, s'est envolée dans l'après-midi du 1er août 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa. Marthe Koala qui était sur la ligne du départ pour la finale du 100 m haies dames a été disqualifiée pour un faux départ, après être partie avant le coup de starter. Malgré les protestations de la favorite de l'épreuve expliquant qu'elle n'a pas entendu le coup de starter, elle s'est vue quand même brandir le carton rouge par le juge, synonyme d'exclusion.

Les sept athlètes restantes, avec l'autre Burkinabè Madina Touré, se sont élancées sans la native de Bobo-Dioulasso. Madina Touré a malheureusement échoué au pied du podium en terminant à la 4e place dans une épreuve remportée par la Malgache Sidonie Fiadanantsoa. Madina Touré tentera tant bien que mal de consoler sa compatriote qui a quitté précipitamment le stade en larmes.

Ce n'est que partie remise pour Marthe Koala qui doit tout de même vite se remettre de sa grosse déception, elle qui disputera la finale du saut en longueur dès cet après-midi du 2 août. Ses chances de médaille sont grandes, car, elle s'est illustrée dans cette discipline avant les jeux de la Francophonie, notamment lors de sa victoire, le 12 juillet 2023, au meeting de Liège en Belgique.

Pourtant, la journée de la délégation burkinabè à Kinshasa avait démarré de la plus belle des manières avec la victoire en handisport de Rahinatou Moné, le para-athlétisme 100 m T13. La jeune athlète burkinabè offre au Burkina Faso sa première médaille d'or à ces jeux de la francophonie. Un peu plus tard dans la journée, c'est Sita Sibiri qui a redonné le sourire aux Burkinabè en signant une belle performance sur 400 m.

« ...je ferai mieux la prochaine fois » (Sita Sibiri)

Elle a terminé à la deuxième place en finale, synonyme de médaille d'argent. Avec un chrono de 53"13, Sita Sibiri bat son record personnel sur la distance, performance qu'elle réalise la troisième fois en l'espace d'un mois. « J'étais stressée depuis le matin. Mais, suite aux échanges avec mes ainés et mes coachs, ça été plus facile d'arriver sans pression sur la piste. Je suis très joyeuse pour cette médaille.

Je ferai tout pour faire mieux la prochaine fois », a-t-elle déclaré. Très tôt dans la matinée, la journée burkinabè aurait pu bien débutée avec Sié Fahige Kambou au lancer du disque. Mais hélas, l'athlète burkinabè a terminé 4e à l'issue de l'épreuve. La déception se lisait à juste titre sur son visage. Il venait non seulement de rater de peu la médaille de bronze du concours avec un jet à 50.82 m.

Mais, il ne lui a manqué que quelques centimètres pour accrocher le podium occupé par le Roumain Marius Musteata, 3e du concours du lancer avec 51.25 m. Son compatriote Alin Alexandru Firfirica a survolé la finale avec un jet à 64.39m. Enfin, la pilule a été dure à avaler pour Sié Fahige Kambou parce qu'il a établi, lors de la finale, des lancers en dessous de ses performances. Celles-ci oscillent généralement entre 53 et 54 m. Il y a de quoi être déçu. Le moins que l'on puisse dire est que les compétitions d'athlétisme, débutées, le 31 juillet dernier, sont parties sur des chapeaux de roues avec des performances intéressantes.

Ce 1er août, devant un nombreux public et le Président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, le Sénégalais Louis François Mendy brillant vainqueur de la finale du 110 m haies avec un chrono de 13"46, bat le record du canadien Jared Macleod (13"56) établit lors des jeux de Beyrouth, au Liban, en 2009. Tout compte fait, quatre jours après l'ouverture des IXes jeux de la Francophonie, le Burkina Faso comptabilise 4 médailles ; 1 en or, 1 d'argent et 2 de bronze.

Sié Simplice HIEN depuis Kinshasa

Missiri Sawadogo, Directeur technique national : « une journée en deçà de mes attentes »

« Cette journée est en deçà de mes attentes. Je pensais avoir une médaille sur les quatre finales. Ce matin, d'abord c'était avec Sié Fahige Kambou. Sa faible performance cette année est de 52. 70 m. Ce qui veut dire que s'il réalisait cette faible performance, il avait la médaille de bronze. Malheureusement, il a fait 50.82 m, une performance que je ne peux pas expliquer. C'était ma plus grande déception.

Chez Madina Touré, sur ses deux finales (100 m et 100 m haies), il faut la féliciter parce qu'elle a beaucoup couru depuis qu'elle est arrivée ici. Si Marthe Koala n'avait pas été disqualifiée, elle aurait certainement fait une meilleure performance. Mais, il faut l'encourager parce qu'elle a fait sa meilleure performance sur 100 m haies de la saison, même si elle était un peu lourde.

Elle peut être l'une des meilleures athlètes du sprint à l'avenir en Afrique. En ce qui concerne Marthe Koala, elle était au top et nous l'avons bien préparée avant qu'elle aille en piste. Même en démarrant lourdement, nous étions convaincus qu'elle aurait pu obtenir la première place. Elle est éliminée pour un faux départ. C'est cela la haute compétition. Je dis souvent qu'il n'y a pas de favoris pour tous les athlètes qui viennent en compétition tant que le concours n'est pas terminé.

Ce n'est qu'à la fin des épreuves que l'on peut connaitre le vainqueur. Il faut que nous maintenions ces jeunes à ce niveau. Je suis satisfait du point de vue des performances, mais pas pour le nombre de médailles. J'en attendais plus. Sita Sibiri pouvait faire plus, parce que nous avons disséqué sa course pendant les demi-finales. Elle bat un record national et c'est une très grande satisfaction.

S.S.H