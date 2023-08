Afrique: Afrobasket féminin victorieuse de l'Egypte (71-60) - Les Lionnes éjectent les Pharaones et retrouvent les Indomptables du Cameroun

Après deux défaites de rang, l'équipe du Sénégal a relevé la tête hier, mardi 1er août à Kigali Arena en exerçant sa domination sur l'Egypte en 8èmes de finale de l'Afrobasket féminin qui se déroule au Rwanda. Les Lionnes ont su hausser le niveau de jeu pour venir au bout d'une accrocheuse formation pharaonne. L'équipe du Sénégal n'aura pas de temps de digérer les efforts, puisqu'elle redescend dés ce mercredi (10h GMT) sur le parquet pour affronter le Cameroun en quarts de finale.

Mal embarquée dans l'Afrobasket féminin avec deux défaites d'affilée en phase de groupes, l'équipe du Sénégal est finalement au rendez-vous des quarts de finale. Les Lionnes se sont rebiffées devant l'Egypte en s'imposant sur la marque de (71-60). Un succès qui a pourtant tardé à se dessiner devant une opiniâtre équipe pharaonne. Drivée par le duo Raneem Elgedawy - Nadine Mohamed Soliman, l'Egypte a d'entrée des nombreuses espaces laissé dans le jeu intérieur pour asseoir le jeu et prend un avantage de six points d'écart à la fin du premier quart temps (18-24). Les Lionnes parviennent à muscler leur défense et à assurer les rebonds défensifs. Ce qui aura un écho plus favorable au chrono-score. Les Lionnes trouveront vite une bonne carburation à l'image de la capitaine Aya Traoré qui alimente le compteur avec cinq points. Le Sénégal prend les commandes et accède à la pause avec une avance de trois points (38-35). Au retour sur le parquet, les protégées de Moustapha Gaye tiennent le bon bout avec une meilleure assise aussi bien dans les phases défensives qu'offensives. Transparentes et presque à la ramasse lors des précédente sortie, Yacine Diop (10 points) et surtout le pivot Fatou Diagne (MVP du match et auteur de 17 points et 10 rebonds) portent leur équipe. Leur apport sera décisif puisqu'il leur permet de maintenir leur avance et de le stabiliser à trois points (38-41. 2e) (40-42 ; 3e et 48-50. 8e).

%

C'était toutefois insuffisante face aux coéquipières de Soraya qui vont faire la jonction (50-50 ; 10e) avant de coiffer les Lionnes à la fin du 3ème quart-temps (52-51). Dans le dernier acte de jeu, les Lionnes ne lâchent rien. Plus en jambes, elles mettent le turbo. Ce qui leur permet de reprendre vite l'avantage (52-53) et ensuite de larguer leur adversaire (52-62 ; 5e). Oumou Khayri Sarr et ses jeunes équipières stabiliseront l'écart à 10 points et scellaient leur victoire sur le score (71 à 60.

Retrouvailles au parfum de revanche avec les Indomptables du Cameroun

Le Sénégal connait d'ores et déjà son adversaire en quart de finale. Mais les protégées du coach Tapha Gaye n'auront pas de répit puisqu'elles affronteront les Indomptables du Cameroun, dès ce mercredi à partir de 10h00 GMT. Sorties premières de leur groupe devant le Mozambique et la Guinée, les Lionnes indomptables retrouvent un adversaire qu'elle avaient croisé lors de la dernière Afrobasket 2021 au Cameroun.

Les Camerounaises avaient réussi devant leur public à arracher la victoire (53-49) et ravir la 3ème place au Sénégal.