Algérie: Boumerdes - Grand rush des familles sur les espaces publics durant les soirées

BOUMERDES — Les espaces publics à l'instar des jardins, des forêts, et du front de mer de la wilaya de Boumerdès attirent, depuis le début de la saison estivale marquée par une chaleur caniculaire et un fort taux d'humidité, un grand nombre de familles qui viennent, en soirée, prendre un bol d'air frais.

En effet, une foule de visiteurs affluent, dès quatre heures de l'après-midi jusque tard dans la nuit, vers ces espaces dans plusieurs villes côtières de la wilaya, a-t-on constaté notamment à Boumerdes ville, Dellys et Boudouaou El Bahri où les retardataires n'ont aucune chance de se procurer une place.

Les week-ends connaissent un afflux record de familles des communes de l'intérieur de la wilaya et même d'ailleurs, vers les espaces verts surplombant des plages carrément saturées, a-t-on observé dans les forêts de Zemmouri El Bahri, Corso et Boudouaou El Bahri.

Parmi les sites les plus en vue qui attirent un grand nombre de visiteurs tous les soirs, l'on cite le Parc de la Victoire dans la belle ville de Boumerdès, avec une vue imprenable du haut du Rocher noir, où des familles viennent sentir la brise marine sous un ciel noir et les lampadaires allumés, sillonnant les lieux de bout en bout.

Le front de mer de Boumerdes, désormais l'endroit de prédilection des familles et des jeunes venus des quatre coins de l'Algérie pour apprécier le littoral, dispose de plusieurs espaces dédiés aux différentes activités, entre autres, sportives.

%

Ce qui agrémente davantage le front de mer, ce sont les nombreux magasins jouxtant la Maison de la culture "Rachid Mimouni" qui embellit, de par son cachet architectural, toute cette région.

Les forêts tout comme les plages restent la destination préférée des amoureux de la nature

L'affluence des familles durant cette saison est également constatée au niveau de la forêt du Sahel de Zemmouri El-Bahri, qui figure parmi les destinations préférées d'un grand nombre de vacanciers venant des différentes wilayas, mais aussi de l'étranger.

A 15 km à l'est du chef-lieu de wilaya, ce site naturel époustouflant et bien conservé, offre aux familles des espaces de camping dans un cadre idyllique alliant pins maritimes et sable sur une longueur de plus de 4 km, à proximité du Centre équestre "Emir Abdelkader".

D'autres espaces, qui donnent sur les plages et se trouvent tout au long du littoral de cette wilaya, connaissent un afflux de familles à l'instar de la forêt de Corso au nord, où toutes les commodités sont assurées pour les visiteurs même à des heures tardives.

Cet espace touristique s'étend sur une superficie de plus de deux hectares, dont la majeure partie est couverte de vieux pins maritimes et donnant sur une plage qui s'étend sur une distance de plus de 600 mètres.

La forêt "Bouarbi" dans la ville de Dellys, à l'est de la wilaya, est l'un des plus importants espaces verts de la wilaya. Elle attire les touristes la nuit et offre aux visiteurs des paysages pittoresques depuis les cimes des montages surplombant la mer et le vieux port de la vieille casbah de Dellys.

Cette belle forêt couverte d'une végétation diversifiée et de divers arbres attire plusieurs familles de Dellys et d'autres régions du pays, devenant avec le temps et grâce aux opérations d'aménagement et d'entretien dont elle a bénéficié, l'une des destinations les plus prisées en cette saison de chaleur.

Plusieurs familles ont salué dans des déclarations à l'APS, la beauté des sites de la wilaya soulignant la nécessité de les préserver.