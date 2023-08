Algérie: Feux de forêt - Chargé par le président de la République, Merad présente les condoléances aux familles des victimes à Mila et Sétif

CONSTANTINE — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, chargé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté mardi à Sidi Merouane (Mila) et à Errasfa (Sétif), les condoléances aux familles des victimes du devoir national, Walid Mekhebi et Bacha Abdelkarim, tombés en martyrs dans les feux de forêts enregistrés la semaine passée dans plusieurs wilayas du pays.

Accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, le ministre a affirmé aux familles des deux défunts que ce qu'ont fait leurs fils martyrs du devoir national ainsi que les autres éléments de l'Armée nationale populaire et tous ceux qui sont intervenus pour circonscrire les incendies, a "contribué à en réduire les effets et à préserver beaucoup de vies et cela est source de fierté".

M. Merad a ajouté que le président de la République l'a chargé de présenter les condoléances, de consoler et de s'enquérir des proches des victimes des derniers feux de forêt à travers l'ensemble des wilayas touchées, assurant que "l'Etat est présent aux côtés des familles des victimes pour leur apporter l'aide nécessaire en pareille circonstance difficile qui requiert d'eux patience et acceptation du destin voulu par Allah".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale a affirmé, après avoir présenté les condoléances, que "la femme algérienne est connue pour son sacrifice, pour la préservation du legs des chouhada et des moudjahidine, et pour consolider le lien Armée-Peuple".

Auparavant, les deux ministres s'étaient rendus à El Kala, dans la wilaya d'El Tarf, pour présenter les condoléances à la famille de la victime du devoir national le sergent-chef, Fethi Derras. Sur place, M. Merad a fait état, dans une déclaration à la presse, du début "immédiat" de l'indemnisation des sinistrés des feux de forêt enregistrés la semaine passée dans plusieurs wilayas du pays.