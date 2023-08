Afrique: Attaf souligne la qualité des relations algéro-tanzaniennes et leurs perspectives prometteuses sur le plan économique

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a souligné, mardi, la qualité des relations politiques entre l'Algérie et la Tanzanie et leurs perspectives prometteuses dans les domaines économique et social qui nécessitent davantage d'efforts pour assurer une exploitation optimale des opportunités de coopération et d'intégration qu'offrent les économies des deux pays.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 5e session de la Commission mixte de la coopération algéro-tanzanienne, qu'il a coprésidés, mardi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mme Stergomena Tax, M. Attaf a fait savoir qu'en dépit des défis et des changements que le monde a connus ces dernières années, "l'esprit de fraternité, de solidarité et de coopération est resté la principale caractéristique des relations entre nos deux pays et nos peuples".

Le ministre s'est dit convaincu que l'engagement commun entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, et les étapes importantes et constantes franchies par les deux pays sous leur conduite en matière de réformes politiques et économiques, "constituent le garant principal, à même de conférer une nouvelle dynamique au processus de coopération entre l'Algérie et la Tanzanie et de lui donner un fort élan dans les domaines prioritaires pour notre action commune".

Il a souligné que la qualité des relations entre les deux pays se traduit également par la convergence des positions concernant les questions du continent africain, et l'engagement commun des deux pays à "contribuer activement à la réalisation des objectifs de sécurité, du développement et de l'intégration en Afrique".

Il a en outre souligné que les défis croissants et l'aggravation des conflits dans le continent, récemment étendus à la République du Niger, pays frère et voisin et compliquant la situation précaire dans toute la région Sahelo-saharienne, nécessitent davantage de concertation et de coordination pour renforcer les consensus stratégiques dans les positions de nos deux pays quant à la nécessité de cristalliser des solutions purement africaines aux problèmes africains, aussi difficiles, sensibles et complexes soient-ils".

M. Attaf a affirmé la poursuite de la coordination entre l'Algérie et la Tanzanie sur les développements enregistrés en Libye, au Mali et au Soudan, et sur les perspectives de mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui dans la dernière colonie africaine, saluant à cette occasion "l'engagement ferme de la République unie de Tanzanie à soutenir la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine.

Sur le plan international, le ministre des Affaires étrangères a souligné l'attachement des deux pays à la coopération multilatérale et aux principes du non-alignement "dans le contexte des tensions croissantes auxquelles notre monde est confronté et de leurs répercussions directes sur les pays et les peuples du continent".

Il a également mis en avant leur détermination à "faire entendre la voix de notre continent" et à "mettre fin à sa marginalisation dans les instances et mécanismes de la gouvernance mondiale".

Après avoir exprimé la gratitude de l'Algérie à la Tanzanie pour son soutien à sa candidature au Conseil de sécurité, M. Attaf a affirmé que "notre pays portera fidèlement les préoccupations, les espoirs et les aspirations de notre continent au sein de cette instance onusienne centrale".

Abordant le rapport de la Réunion des experts de la 5e session de la Commission mixte de coopération algéro-tanzanienne, le ministre a appelé à "oeuvrer ensemble à la création d'un mécanisme de suivi et d'évaluation périodique des projets convenus, à l'activation du mémorandum d'entente sur les concertations politiques, signé en 2007, et à l'actualisation du traité de 1981 en vertu duquel la commission bilatérale a été créée".

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'accélérer l'activation du Conseil d'affaires algéro-tanzanien qui sera créé mardi et d'intensifier les échanges de visites entres délégations économiques des deux pays, se félicitant de "la participation de sept entreprises algériennes à la Foire internationale de Dar es Salaam".

Il a rappelé, à ce propos, le Prix du meilleur exposant étranger remporté par une entreprise algérienne à cette foire et l'octroi à la Tanzanie du premier certificat d'exportation dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), suite à l'exportation d'une cargaison de café vers l'Algérie par un homme d'affaires tanzanien. Ces actions augurent des "perspectives prometteuses pour la coopération commerciale entre nos deux pays", a-t-il estimé.

De son côté, la ministre tanzanienne des Affaires étrangères a considéré que cette rencontre "se veut une occasion propice pour renforcer les liens d'amitié, de coopération et d'entente mutuelle entre les deux pays", faisant remarquer que "les réunions de la Commission mixte constituent une plateforme de dialogue fructueux, où sont débattues des questions stratégiques".

La réunion "vise à renforcer la coopération et à explorer de nouvelles pistes de coopération pour le développement et le progrès en Afrique", a-t-elle expliqué, ajoutant que la rencontre "permet aussi de passer en revue la mise en oeuvre des actions convenues lors de la 4e session de la Commission de coordination, de définir de nouveaux domaines de coopération et de hisser notre coopération à des niveaux supérieurs".

Mme Stergomena Tax a également évoqué l'histoire des relations algéro-tanzaniennes, qu'elle a qualifiée de "riche". Les relations bilatérales se sont développées au fil des ans, a-t-elle dit, rappelant que "depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Tanzanie et l'Algérie, peu après l'indépendance de la Tanzanie, nous avons mis en place un partenariat solide basé sur le respect mutuel, la solidarité, la coopération et une vision partagée".

A noter que la tenue de la 5e session de la Commission mixte de coopération algéro-tanzanienne coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays frères.

Les travaux de la rencontre se poursuivent à huis clos entre les délégations de haut niveau des deux pays.