Ile Maurice: Réserves en eau - Mare-aux-Vacoas et Mare-Longue remplis à 80 % en moyenne

Nos réserves en eau commencent-elles à s'amenuiser ? Selon les chiffres compilés par la Water Resources Unit (WRU), les sept réservoirs de l'île affichaient un taux de remplissage de 86,0 % au 31 juillet, avec deux réservoirs qui sont remplis à 80 % en moyenne.

En effet, Mare-aux-Vacoas et Mare-Longue affichent 77,2 % et 81,1 % respectivement, alors qu'à la même période en 2022, le niveau d'eau de ces deux réservoirs était de 98,8 % et de 99,0 % (voir tableau). Quant aux autres réservoirs, ils affichent encore bonne mine. La Nicolière est à 90 %, suivi du Piton-du-Milieu à 98,7 %, Midlands Dam à 99,1 % et Bagatelle Dam à 91,0 %.

Dans son Winter Outlook, la station météorologique de Vacoas avait souligné que les précipitations sur Maurice pendant l'hiver devraient être proches de la normale pendant la première partie de la saison et légèrement au-dessus de la normale pour la seconde moitié. Les pluies se concentreront principalement sur le Plateau central, à l'Est et le Sud.