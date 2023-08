Afrique de l'Ouest: "Les Conséquences Désastreuses des sanctions de la CEDEAO - Le Niger au Bord du Précipice"

opinion

La récente fermeture des frontières par la CEDEAO a précipité le Niger dans une crise aux multiples facettes, menaçant non seulement la stabilité économique mais également la sécurité et le bien-être de la population.

L'impact financier de cette décision est palpable à tous les niveaux. Les militaires au pouvoir se voient privés d'accès aux fonds nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement de l'État: En conséquence, les salaires, les pécules des contractuels, les bourses d'étudiants et les soldes des soldats sont compromis. Le paiement de la dette extérieure et des factures est également mis en péril.

La fermeture des frontières a créé un effet domino dans l'économie nigérienne. Les recettes douanières se tarissent en raison du blocage des importations, tandis que les liquidités dans les banques primaires diminuent. Les restrictions draconiennes sur les retraits bancaires (plafonnés à 500 milles pour les particuliers et 5 millions pour les banques et très bientot meme cela ne sera pas possible) et les dépenses des entreprises agissent comme une étreinte financière, étouffant les activités économiques.

L'impact sur le quotidien des Nigériens est alarmant. L'inflation, galvanisée par le blocus des marchandises, atteint désormais un taux alarmant de 25 %. Les denrées alimentaires deviennent rares et hors de prix, menaçant de déclencher une famine imminente. Les populations vulnérables se retrouvent piégées entre l'inflation et la pénurie alimentaire, une situation qui compromet leur sécurité alimentaire et leur bien-être.

Le volet sécuritaire ne peut être ignoré. La fermeture de la CEDEAO met en péril la lutte contre le terrorisme, car les ressources nécessaires pour maintenir une présence militaire efficace sont désormais hors d'atteinte. Les zones autrefois sous contrôle risquent de retomber aux mains des groupes terroristes, mettant ainsi en danger la vie et la sécurité des populations.

En somme, la fermeture de la CEDEAO a plongé le Niger dans un abîme aux conséquences profondes et dévastatrices. Les Nigériens, déjà confrontés à des défis multiples, se retrouvent désormais à la croisée des chemins, faisant face à une crise économique, alimentaire et sécuritaire sans précédent. Il est impératif que des solutions soient trouvées rapidement pour un retour à l'ordre constitutionnel afin d'éviter que le pays ne sombre davantage dans le chaos.

Citoyen du Niger