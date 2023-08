Afrique Centrale: Action humanitaire - Dr Mukwege fournit des vivres aux déplacés internes du Kivu

La Fondation Panzi du Dr Denis Mukwege a lancé, le 30 juillet, une opération d'assistance aux personnes déplacées fuyant les massacres des Forces démocratiques alliées (ADF-Nalu), groupe terroriste actif depuis trois décennies dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

La Fondation dirigée par le réputé docteur et prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a fourni des vivres et apporté de l'assistance à 1175 ménages vivant à Beni Ville et 200 autre ménages à Mbau. Les 1375 familles ont reçu chacune un lot de vivres constitué de 25kg de farine de maïs, 25kg de riz, 12,5kg de haricots, 7 sachets de sel et 5 litres d'huile végétale et un kit hygiénique constitué d'un paquet de serviettes hygiéniques, 1 yard de pagne, 1 paire de babouches, 4 sous-vêtements féminins et une boite de dentifrice avec brosse à dents.

Mme Catherine, une femme sinistrée, a exprimé sa satisfaction en ces termes : « La guerre est venue nous détruire dans notre milieu, la forêt. Il y a des tueries contre nous pygmées et même des bantous. Nous n'avons pas la force de nous défendre. Nous vivons présentement dans le village, car on nous a délogés de notre lieu de vie naturel. Nous manquons de quoi à manger. Je demande aux autorités du pays de continuer à nous soutenir dans nos besoins comme déplacés. Je demande aussi la paix, car nous vivions chez nous, dans nos champs, sans problème. Merci pour le repas car lorsque nous le recevons, ça réduit un peu la faim que nous avons, mais ce n'est pas la fin. Merci pour le grand travail que le Dr Mukwege abat pour nous .»

Une autre femme rencontrée à Mbau a expliqué sa situation : «Je réponds au nom de Masika, je suis de la tribu Nande et mère de sept enfants, et nous menons une vie de souffrance. Je vivais chez moi, et nous avions un champ. Mon mari a été tué, égorgé par les ADF. Et par peur, j'ai quitté le lieu, abandonnant notre champ de cacao. Présentement, je travaille pour les autres dans les champs afin de nourrir mes enfants. Je dis merci au Dr Mukwege et à la Fondation Panzi. J'ai besoin de la paix pour rentrer chez moi afin de subvenir aux besoins de mes enfants ».

L'intervention de la Fondation Panzi à Beni a été la seconde du genre au Nord-Kivu en juillet, après une assistance offerte aux déplacés de Goma qui fuyaient la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo où 3915 ménages étaient servis. Selon Mme Estimée Modibawagoto Lekopole, cheffe de bureau de la sous-division des actions humanitaires et solidarité nationale dans le Grand Nord-Kivu, cette assistance vient à point nommé à Beni ville, avec la garantie d'un minimum de sécurité de la population sinistrée, contrairement à la ville d'Oicha et ses environs, encore cibles d'attaques permanentes des terroristes.

A Beni-ville, la cérémonie de distribution a été lancée par le colonel Jacob Nyofondo. Il a vivement remercié la Fondation Panzi, particulièrement le Prix Nobel de la Paix, d'avoir songé à envoyer une équipe pour venir au secours des déplacés de guerre. Notons que cette action de distribution des vivres à ces familles sinistrées est intervenue quelque temps après un sit-in organisé par celles-ci à la mairie de Beni afin de manifester leur colère face à la souffrance. A Beni territoire, le colonel Charles Euta Omeonga a remis le kit symbolique de dignité pour lancer la distribution des vivres au bureau du secteur de Mbau. Les prochaines distributions sont prévues dans la partie sud de la province du Sud-Kivu afin de répondre aux cris des femmes qui fuient les exactions dans les hauts plateaux du Sud-Kivu. Ces interventions, indique-t-on, sont appuyées par la Conférence épiscopale d'Italie.

Le Dr Mukwege, au travers de la Fondation Panzi, vise à redonner une dignité à la femme victime de la barbarie humaine ; son geste est un acte de compassion hors-pair. « L'homme qui répare les femmes » violées milite en faveur de l'instauration d'une justice transitionnelle pour une paix durable en RDC. Il sied de souligner qu'un collectif d'intellectuels et d'autres couches de la population dans le Grand-Kivu et même à travers le pays, sollicite le Prix Nobel de la paix à poser sa candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Denis Mukwege continue, pour sa part, dans ses notables actions humanitaires, organisant aussi des campagnes de lutte contre la Fistule, et il rencontre des personnalités politiques étrangères et nationales, mais il ne s'est pas encore officiellement prononcé sur une éventuelle candidature à la présidentielle.