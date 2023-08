Congo-Brazzaville: Secteur maritime - Les experts devisent sur l'action de l'Etat en mer

Organisé par le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales et l'Association congolaise de droit maritime (Acodm), un colloque scientifique et international dénommé Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou s'est tenu du 28 au 29 juillet à Pointe-Noire sur le thème « L'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales au Congo ».

La conférence a réuni les experts de l'Afrique de l'Ouest et du centre dans l'objectif de créer un cadre de concertation et de débats sur les enjeux et défis de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. En lançant les travaux du colloque, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, représentant le Premier ministre, a indiqué que l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales est récente au Congo. Et il a plu au président de la République de placer sa coordination sous l'autorité directe du Premier ministre. « Les préfectures administratives en leur qualité de représentants du gouvernement sont au coeur de la montée en puissance du concept de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, je les convie à tirer le plus grand profit de ce colloque », a-t-il déclaré.

Dans son mot de circonstance, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a indiqué que cette deuxième édition ambitionne d'atteindre sept objectifs, à savoir célébrer la mémoire d'un érudit du secteur maritime, permettre un partage d'expérience avec les instances de l'action de l'état en mer et dans les eaux continentales de l'Afrique de l'Ouest et du centre, manifester une volonté de renforcement de capacité dans la mise en œuvre du concept de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. «Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et incontournable que tous les acteurs y adhèrent sans exclusive et y répondent de façon positive au financement des activités de l'action de l'état en mer et dans les eaux continentales ainsi que tous les dispositifs du concept», a-t-il dit.

Pour ce faire, ce colloque s'est interrogé sur de nombreuses questions de grande importance, parmi lesquelles comment la République du Congo pourrait profiter de son écosystème maritime et fluvial en vue d'un développement optimal dans le cadre de l'économie bleue. Cette préoccupation a trouvé sa réponse dans les différents exposés de quatre rubriques. E La première rubrique a permis aux participants de suivre des expériences et des conseils de la délégation togolaise et ivoirienne sur le concept de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Et il en est ressorti des similitudes indéniables en dépit de différences observées sur le plan organisationnel et institutionnel.

La deuxième rubrique sur la mise en œuvre de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales a, quant à elle, mis en exergue la nécessité d'une coordination et d'une mutualisation. Au détour de la question, le point sur l'existence des aires protégées en vue de la protection et de la pérennisation des espèces a retenu l'attention des participants, de même que la question de la sécurité et de la sureté de la navigation intérieure. Il faut une règlementation claire, car l'économie fluviale mérite une mutation de son statut partant de l'informel vers le formel afin de contribuer efficacement au budget de l'Etat. C'est pour cela que la contribution du numérique est d'une importance considérable.

La troisième rubrique a donné lieu à une discussion critique sur la place du pouvoir judiciaire dans l'action de l'Etat en mer et dans les eaux fluviales. Cela a donc permis aux participants de retenir que le juge répressif reste dans l'ensemble en retrait en raison de la spécificité du secteur marin. Tout comme la commission des infrastructures laisse place à des transactions mieux qu'au développement d'un contentieux devant les prétoires congolais. Néanmoins en matière de lutte contre la criminalité en mer et dans les eaux continentales, il y a une profusion des textes tant internationaux que nationaux. Il reste à poser la question de leur effectivité.

La quatrième rubrique est une projection dans le sens qu'elle a porté sur les perspectives de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales avec de prime à bord la question de son financement. De ce fait, il a été nécessaire de mettre en place une modalité de financement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales avec, dans un premier temps, l'adoption des textes réglementaires sur les financements qui font défaut. Il est donc important que tous les acteurs qui ont un intérêt en mer et dans les eaux continentales participent au financement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Aussi, il est possible de rechercher des financements alternatifs avec l'intervention des budgets privés qui viendraient en soutien des budgets publics tout en imaginant des mécanismes de remboursement. Notons que pendant cette activité, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales a remis les actes du colloque de 2022 au ministre de la Santé, et un film documentaire retraçant les actions de l'état en mer a été diffusé pour l'intérêt de l'assistance.