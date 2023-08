Afrique: Santé - L'Unicef et l'OMS soutiennent l'allaitement maternel

Dans une déclaration conjointe publiée le 1er août, le directeur général du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Catherine Russell, et celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont souligné l'importance de l'allaitement au sein à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée sur le thème « Allaitement et travail... c'est possible ».

Les responsables onusiens ont insisté sur la nécessité d'intensifier le soutien à l'allaitement sur tous les lieux de travail afin de maintenir et de renforcer les progrès enregistrés en matière d'allaitement au sein dans le monde entier.

La prévalence de l'allaitement maternel exclusif a connu une hausse spectaculaire de dix points de pourcentage, passant à 48% à l'échelle du globe au cours de la dernière décennie.

Les pays ayant enregistré des progrès considérables sont la Côte d'Ivoire, les Îles Marshall, les Philippines, la Samarie et le Viet Nam, explique la déclaration, ajoutant que ceci montre l'efficacité des initiatives visant à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement au sein.

Toutefois, précise-t-elle, pour atteindre la cible mondiale à l'horizon 2030, visant à porter à 70% le taux d'allaitement maternel, il est important de supprimer les obstacles auxquels se heurtent encore les femmes et les familles.

%

Ils ont indiqué que la présence d'un appui sur le lieu de travail joue un rôle essentiel à cet égard. Des données probantes montrent en effet que les taux d'allaitement maternel chutent considérablement quand les femmes retournent travailler, mais qu'il est possible d'inverser cette tendance en aidant les mères à continuer d'allaiter leur bébé au lieu de travail.

A cet effet, des politiques favorables à la vie de famille sur le lieu de travail : des congés de maternité rémunérés, des pauses pour l'allaitement et la mise à disposition d'une pièce dans laquelle les mères peuvent allaiter ou tirer leur lait, peuvent créer un environnement bénéfique non seulement pour les femmes actives et leur famille, mais aussi pour les employeurs.

Elles diminuent l'absentéisme lié à la maternité en augmentant la rétention des employées et en réduisant les coûts associés au recrutement et à la formation de nouvelles personnes.

« Dès les premiers moments de la vie de l'enfant, l'allaitement maternel constitue l'intervention ultime en faveur de sa survie et son développement », ont-ils dit, ajoutant que « l'allaitement au sein protège les bébés contre les maladies infectieuses courantes et stimule leur système immunitaire en leur fournissant les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour garantir et se développer pleinement. Les bébés qui ne sont pas allaités sont quatorze fois plus susceptibles de mourir avant leur premier anniversaire que les bébés qui bénéficient d'un allaitement maternel exclusif ».