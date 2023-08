Congo-Brazzaville: Elections législatives - La Députée Geneviève Inagosi interdite de parler au nom du FCC

Une des figures de proue du Font commun pour le Congo (FCC), Geneviève Inagosi, se trouve, depuis quelque temps, dans des sales draps.

Le capital confiance dont elle bénéficiait il y a peu au sein de sa famille politique s'est littéralement écornée. Et pour cause ? Sa candidature aux législatives dans la circonscription électorale de Wamba n'a pas été bien perçue par la hiérarchie du FCC qui la considère comme une trahison. En effet, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila s'est prononcée pour sa non-participation aux élections législatives de décembre 2023 tant que la centrale électorale sera dirigée par Denis Kadima soupçonné de planifier la fraude au profit de l'actuel chef de l'État. Un mot d'ordre avait même été donné dans ce sens enjoignant les membres du FCC à ne pas postuler au risque d'être assimilé à une taupe de l'actuelle majorité.

Ayant appris la nouvelle de la candidature de Geneviève Inagosi, Me Ferdinand Kambere, secrétaire général du Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et haut cadre du FCC, est vite monté au créneau pour la charger d'être allée à l'encontre du mot d'ordre de leur famille politique. Et de déclarer qu'à dater de ce jour, l'incriminée n'est plus en droit de parler au nom du FCC. Il sied de rappeler que la famille politique de l'ex-président continue d'exiger la recomposition du bureau de la centrale électorale et de la Cour constitutionnelle, le nettoyage du fichier électoral, etc.