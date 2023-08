Tunisie: Bechir Mkaddem signe à l'OB

L'Olympique de Béja s'active sur le marché des transferts afin de mettre l'équipe sur de bons rails, la saison prochaine, et surtout se parer de ses plus beaux atours dans la perspective de sa rentrée continentale.

Ainsi, le club détenteur de la Coupe de Tunisie a frappé un grand coup en recrutant le capitaine du Mali A' et du Stade Malien, Aly Desse Sissoko. Le milieu de 28 ans a ainsi mis le cap sur Aïn Draham où les Cigognes effectuent un stage d'oxygénation. Autre recrue de valeur, le désormais ex-arrière cabiste, Béchir Mkaddem, 25 ans, a signé un contrat de deux ans en faveur des Cigognes. Enfin, chapitre sorties, l'international ougandais, Richard Kassaga, ne poursuivra pas l'aventure à Béja. Le défenseur de 30 ans a été transféré à Ahly Benghazi en contrepartie de 650.000 dinars. Une somme rondelette qui tombe à pic dans les caisses du club béjaois.

Gafsa prolonge Nassim Khedher et Azer Chokri

Azer Chokri et Nassim Khedher ont été reconduit par EGSG. Chokri a conclu une prolongation de trois ans alors que Khedher, transfuge de l'ESS et cédé à titre de prêt auparavant par le champion de Tunisie à EGSG, a signé un contrat de deux saisons après avoir résilié son engagement avec l'Etoile. Et ce n'est pas fini puisque l'international olympique Mohamed Amine Hlal, désormais ex-sociétaire de l'ESS, a opté pour Gafsa, signant un contrat de deux ans.

Haissem Hassen en route vers Gijon

Haissem Hassen a donc quitté Villareal sachant qu'il ne fait pas partie des priorités du club de la province de Castellon. Hassen reste cependant en Espagne et rejoindra le Sporting Gijon. Gijon engage donc l'ailier tunisien à titre de prêt d'un an avec option d'achat. Suite à un prêt à Mirandes, Hassen tentera de gagner du temps de jeu à Gijon et peut-être revenir par la suite à Villareal par la grande porte.

Yassine El Kassah met le cap sur Métaloui

Libre de droit, l'ex-Cabiste Yasisne El Kassah a déposé ses valises à Métlaoui. A 23 ans, ce milieu tentera de prendre du galon à l'ESM.

Ali Frioui vers l'UST

Wajdi Bouazzi a récemment rassemblé ses joueurs dans un stage à Tunis. Le groupe est composé de 26 joueurs et pourrait être renforcé par le gardien Ali Frioui. Portier expérimenté, Frioui, 30 ans, a auparavant évolué à la JSK, à l'OB et au CAB.

Charfi et Abderrazak quittent le CA

Le Club Africain dégraisse, ces derniers jours. Ainsi, libres de droit, le gardien de but Seif Charfi et le défenseur Ghazi Abderrazak n'ont pas mis longtemps à trouver preneur. Charfi va mettre le cap sur l'USBG et Ghazi Abderrazak aurait trouvé un point de chute en banlieue nord, à l'AS Marsa. Rappelons que volet équipe fanion clubiste, les hommes de Saïd Saïbi ont disputé un test face au ST au complexe Hedi Naifer du Bardo. Le match s'est soldé par une courte victoire des Bardolais (1-0) grâce à une réalisation de Dominique Mendy.