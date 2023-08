Madagascar: Les dix commandements

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin du 09 novembre 2023 débutera officiellement le mardi 10 octobre prochain, à 6 heures du matin, pour se terminer le mercredi 08 novembre de cette année.

Les dix commandements

Durant la période de propagande, les candidats et leurs comités de soutien respectifs seront soumis à dix commandements.

A savoir, respect de l'unité nationale et de l'esprit du fihavanana malagasy ; neutralité de l'Administration et impartialité des services publics ; impartialité du service public de la communication audiovisuelle assurée par les services de radiodiffusion et de télévision publics et les entreprises de radio et télévision privées ; neutralité des lieux de culte ; équité et égalité des chances entre les candidats ; transparence des sources de financement des campagnes électorales et des fonds y affectés ; respect de l'intégrité physique, de l'honneur et de la dignité des candidats et des électeurs ; respect de l'intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats ; non-incitation à la haine et à la discrimination ; préservation de l'ordre public. Finie l'utilisation des prérogatives de puissance publique à des fins électorales, notamment la mobilisation des véhicules administratifs et des agents de l'Etat.

Terminée le monopole des chaînes publiques par le pouvoir en place qui ne pourra plus procéder à des inaugurations de « zava-bita » pendant la propagande qui dure 30 jours. Pas un de plus ni un de moins. Sans compter, évidemment, la précampagne qui n'est réglementée par aucun texte. Contrairement à la propagande proprement dite - si on peut la qualifier ainsi - qui est régie par les principes fondamentaux énumérés ci-dessus.

Entre autres et non des moindres, le respect de la vie privée et des données personnelles pour ne prendre que l'exemple de la nationalité qui fait partie de l'état des personnes. Les dix commandements prévus par la table de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums doivent être aussi de mise dans les temples et églises où les homélies et sermons à connotation électorale constituent des... péchés.