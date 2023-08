Tunisie: Run In Carthage - 7e édition - Dimanche 1er Octobre 2023 - Le RIC, on en rêve encore et toujours

Au Run in Carthage on ne viendra évidemment pas pour réaliser un bon chrono. D'ailleurs le dénivelé positif plus de 400 m vous en empêchera, mais vous pourrez surtout profiter de la visite d'un archipel de sites archéologiques exceptionnels classés comme patrimoine universel par l'UNESCO.

Epreuve phare de la cité punique, le Run In Carthage déroule sa 7eme édition Dimanche 1er Octobre 2023 sur un parcours serpentant les hauteurs et les plaines des trois communes limitrophes : Carthage, Sidi Bou Saïd et La Marsa. Le RIC, comme on se plait à l'appeler, a la particularité d'offrir aux participants une course à pied sur une distance de 18 km qui se décline en partie en un trail urbain et ce pour la seconde année consécutive.

Le départ ainsi que l'arrivée se feront au pied du théâtre romain de Carthage.

La course emmènera la foule des participants jusqu'aux hauteurs de Sidi Bou Saïd à travers ses charmantes ruelles. Ils longeront ensuite la localité de La Marsa, les jardins de Carthage ainsi que la cathédrale Saint-Louis.

Un archipel de sites archéologiques exceptionnels

Au Run in Carthage on ne viendra évidemment pas pour réaliser un bon chrono. D'ailleurs le dénivelé positif plus de 400 m vous en empêchera, mais vous pourrez surtout profiter de la visite d'un archipel de sites archéologiques exceptionnels classés comme patrimoine universel par l'UNESCO.

Les inscriptions en ligne se font sur le site www.runincarthage.com L'Association Mégara pour la Jeunesse, présidée par Riadh Ben Zazia et organisatrice avec le concours de la mairie de Carthage et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle, s 'affairent à tout mettre en place pour servir aux participants un événement de renommée qui se classe parmi les plus prisé en Tunisie des points de vue de l'organisation et du parcours.