Tunisie: Coupe arabe des clubs champions | EST-CSS (Cet après-midi 16h00) - EST - Gagner et attendre !

Avec une défaite et un match nul, les «Sang et Or» ne sont plus maîtres de leur destin. Ils doivent remporter la victoire cet après-midi avec le plus large des scores et attendre le résultat d'Al Shorta face à Al Ittihad.

Après avoir subi la loi d'Al ittihad de Karim Benzema et livré une mauvaise copie face à la formation irakienne d'Al Shorta, Mouîne Chaâbani et son équipe se trouvent aujourd'hui dos au mur. Pire, ils ne sont même pas les maîtres de leur destin. Avec une défaite et un match nul, ils doivent remporter la victoire cet après-midi contre le CSS avec le plus large des scores et attendre le résultat d'Al Shorta face à Al Ittihad.

Pour rappel, l'Espérance est troisième au classement avec seulement un petit point au compteur alors qu'Al Shorta est dauphin du Groupe A avec un meilleur goal différence : (1) pour Al Shorta contre (-1) pour l'EST. C'est pourquoi, les attaquants espérantistes sont dans l'obligation de marquer autant de buts qu'ils le peuvent et attendre un miracle : qu'Al Shorta perde devant Al Ittihad. Car en cas de match nul entre Al Ittihad et Al Shorta, c'est cause perdue pour l'Espérance.

Première d'Oussema Shili

Selon les échos en provenance de l'Arabie Saoudite, Oussema Shili fera cet après-midi sa première sortie officielle sous les couleurs «sang et or». Il devra être titularisé à la place de Ben Hmida qui a été vivement critiqué par les supporters à cause de son rendement.

D'un autre côté, on attend toujours l'apparition de Moez Ben Chérifia qui pourrait faire son entrée en cours de jeu même en fin de match si sa condition physique le permet. Car on imagine mal le coach «sang et or» mettre le jeune Memmiche sur le banc des remplaçants alors qu'il a sorti jusque-là des prestations plus qu'honorables.

La titularisation d'Oussema Shili devra constituer le seul changement qu'effectuera Mouine Chaâbani à son onze de départ.

On s'attend donc à ce que le onze titulaire «sang et or» soit composé ainsi : Memmiche (Ben Chérifia), Tougai, Meriah, Shili, Bouchniba, Oumarou, Teka, Zaddem, Iwuala, Bouguerra et Berrima.

Cela dit, peu importe les noms des joueurs qui fouleront la pelouse tout à l'heure, l'essentiel est qu'ils livrent un bon match et sortent, enfin, le grand jeu en gardant toujours l'espoir de se qualifier au prochain tour et ne pas voir leur aventure arabe tourner court.