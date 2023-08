Cote d'Ivoire: Baie de Cocody - Ce qu'il faut savoir sur le Pont Plateau-Cocody qui sera inauguré demain

Le pont reliant les communes de Cocody et du Plateau sera ouvert à la circulation, le jeudi 3 août 2023 par le Président Alassane Ouattara.

Construit dans le cadre du Projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de la lagune Ébrié, les travaux du pont de Cocody, appelé 5è pont auront duré 46 mois. C'est un ouvrage achevé à 99% qui sera mis en service par le Président de la République, le jeudi 3 août.

En effet, d'une longueur de 630 mètres, avec un tablier d'une longueur de 28,70 mètres, dont 4 voies de 3, 5m chacune, 2 trottoirs de 1, 67m chacun,, ce pont relie la commune du Plateau à celle de Cocody. Sa travée principale de 200 mètre haubanée, enjambe le chenal de la Baie de Cocody. D'un montant de 97, 872 milliards de FCFA, l'ouvrage principal est doté d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique, composé de LED incrustés dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tabler.

Situé dans la partie centrale du projet, sur la corniche, un échangeur intermédiaire composé de 1. 830 mètres de voiries permet de maintenir les voies d'accès entre Cocody Saint-Jean et le Carrefour de l'Indénié par la Corniche et d'assurer un accès à l'ouvrage principal, depuis la rue Cannebière et le Boulevard de France, par la Corniche. Deux autres échangeurs ont été construits, l'un permettant de rallier le Bouleversement de France et l'autre, le Pont de Gaulle. C'est cet ouvrage qui sera ouvert à la circulation le jeudi 3 août 2023, pour le bonheur des populations du District autonome d'Abidjan.