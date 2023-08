Madagascar: Infrastructure - Le tiers de la Route nationale 4 dégradé

Malgré la dégradation de la RN4, le bord de la mer de Mahajanga est noir de vacanciers tous les soirs. Les plages sont inondées de monde dans la journée.

Affluence en flèche. La destination Mahajanga reste l'une des plus prisées par les vacanciers en cette période de grandes vacances. En famille ou avec des amis, après les examens officiels, les personnes qui vivent dans les Hautes terres fuient le froid et rejoignent la côte Ouest de l'île. «Même si c'est plus coûteux, nous préférons passer nos vacances à Mahajanga où le climat est chaud et l'état des routes est supportable par rapport à la RN2 vers côte Est», confie Marianne, une mère de famille.

La température y est de 20°C le matin et 33° dans l'après-midi, idéal pour une sortie en pique-nique sur les plages. Le voyage dure, ces dernières années, quatorze heures si les 573 kms reliant la capitale à Mahajanga se faisaient en moins de dix heures avant l'an 2000. L'état de la route nationale 4 s'est détérioré surtout dans les cent cinquante derniers kilomètres. «La plupart de vacanciers conduisent leur propre voiture mais beaucoup ont aussi choisi de faire le voyage avec nous» souligne Nirina, chauffeur de Cotisse.

Les automobilistes peuvent encore rouler à leur rythme jusqu'à Maevatanàna, à environ 300km de Tanà. L'état des routes se dégrade à 60kms à partir du village d'Ambalanjanakomby jusqu'à Ambovondramanesy sur une distance d'environ une centaine de kilomètres, à une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver dans la Cité des fleurs.

Accidenté

Nous avons compté sur la route une dizaine de voitures de vacanciers tomber en panne avec le capot ouvert. Ainsi, il faut bien faire une révision générale de la voiture avant de partir en vacances. Dans l'après-midi, il faut aussi être vigilant sur la conduite car l'ombre à travers les routes peut perturber la visibilité des nids de poule. Dès la sortie de la capitale, on a pu constater la réhabilitation des chaussées à l'entrée et à la sortie de Mahitsy, à une trentaine de kilomètres de Tana. Plusieurs déviations ont été mises en place à une dizaine de kilomètres après Maevatanàna.

Des travaux de construction de ponton sont en cours à 17km, puis trois autres à 30km avant Ambondromamy. L'un des plus grands travaux est la construction d'un pont qui se situe à 29km d'Ambondromamy. L'état des routes est de plus en plus délabré aux alentours des villages de Tsaraonenana, Tsaramandroso et Andranomandevy. Un ouf de soulagement, les automobilistes peuvent reprendre leur rythme de conduite à partir de Berivotra, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mahajanga.