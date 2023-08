Madagascar: Fuite de sujets - Treize membres du conclave en prison

L'enquête sur la fuite de sujets à l'examen du baccalauréat aboutit au placement en détention provisoire de treize personnes à Antananarivo. D'autres personnes ont été arrêtées dans les autres régions.

La fuite de sujets au baccalauréat serait-elle partie du lieu de conception des sujets d'examen ? Tard dans la soirée de lundi, treize membres du conclave ont atterri à la maison centrale d'Antanimora. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, à la fin de leur interrogatoire au Tribunal Anosy. Ils sont soupçonnés d'avoir contribué à cette fuite de sujets de l'examen de baccalauréat, session 2023, suite à une enquête effectuée auprès du lieu de conclave.

Presque la majorité de ces treize hommes et femmes en détention provisoire sont agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres). Six personnels administratifs et techniques, deux encadreurs, un assistant du secrétaire particulier du Mesupres, une chargée d'études du Mesupres, qui ont été chargés de la saisie, du paquetage et du scellage des sujets au conclave.

Ainsi que trois enseignants, des professeurs des matières de malgache, d'espagnol, et d'allemand, qui ont été à la fois concepteurs de sujets et renforts contrôle. Dix neuf membres du conclave ont été entendus par le procureur général du Tribunal d'Anosy, lundi. Six d'entre eux ont bénéficié d'une liberté provisoire. Leur audience aura lieu le 18 août.

Sanctions

D'autres personnes en dehors du lieu de conclave ont été arrêtées. Deux candidats de la région d'Atsimo Atsinanana ont bénéficié d'une liberté provisoire. Dans la région d'Alaotra Mangoro, une personne est placée sous contrôle judiciaire et deux sont placées en détention préventive. Trois candidats et un vendeur de sujets sur les réseaux sociaux, dans la région de Matsiatra Ambony, seront déférés au parquet cette semaine. Et un a été déféré au parquet, à Analanjirofo. Ce qui porte à vingt-neuf le total des arrestations pour fuite de sujets dans tout Madagascar.

La fuite de sujets a éclaté au troisième jour de l'examen, durant l'épreuve d'histoire-géographie. Mais les sujets ont circulé dès le premier jour, selon des sources. Des candidats avaient les corrigés des épreuves d'anglais, de philosophie, de malgache, de français et de mathématiques. Le chef d'État Andry Rajoelina a annoncé des sanctions sévères contre les responsables de cette fuite de sujets. Le Mesupres a demandé à ce que tous les responsables de l'organisation de cet examen soient écoutées, à savoir, l'office du baccalauréat, les universités, les forces de l'ordre, le ministère de l'Education nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, outre le Mesupres.