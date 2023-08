Afrique: Jeux de la Francophonie - Athlétisme 100 mètre haies - Sidonie Fiadanantsoa décroche l'or

La cinquième journée a été la bonne pour la délégation malgache à Kinshasa. Sidonie Fiadanantsoa s'est illustrée en s'adjugeant l'or du 100 mètres haies féminin.

Les Jeux de la Francophonie qui se jouent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, entrent dans leur sixième journée de compétition ce jour. Hier, dans la finale de l'épreuve de 100 mètres haies, la hurdleuse malgache, Sidonie Fiadanantsoa, a porté haut les couleurs de Madagascar, en remportant la première médaille d'or.

Elle a bouclé la distance de 100 mètres haies en 13.01 devant la roumaine Nesteriuc Anamaria qui s'est parée d'argent en 13.20, et la suissesse Berteyni Larissa, médaillée de bronze avec un temps de 13.58. Parmi les membres de la délégation malgache, la jeune fille a porté sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. Plus expérimentée sur les rencontres internationales comme le cham-pionnat du monde d'athlé- tisme d'Eugene aux États-Unis d'Amérique en 2022, les différents meetings et rencontres en Europe, les Jeux de la Francophonie de Kinshasa l'a mise au-devant de la scène internationale et Madagascar avec elle.

Le drapeau malgache a fait son apparition après la publication du résultat officiel sur l'écran. Sidonie Fiadanantsoa est donc la digne héritière de Rosa Rakotozafy, deux fois championne d'Afrique de la distance en 2002 (Radès: 13.13) et en 2004 (Brazzaville: 17.73) en hissant haut le drapeau malgache, dans cette épreuve durant la compétition internationale. Un concours de circonstances, l'ancienne athlète, devenue directrice générale du sport à Madagascar et qui est le chef de délégation malgache à Kinshasa, l'a vue en action.

Bon présage

Avec cette première médaille d'or, Madagascar se place provisoirement à la treizième position du classement général des pays participants. à vingt-trois jours du début de la XIe édition des JIOI à Madagascar, cette médaille d'or acquise par Sidonie Fiadanantsoa, durant les Jeux de la Francophonie de Kinshasa, est un bon présage pour l'athlétisme malgache. Nirisoa Dominique Rafalimalala, parent d'athlète, a félicité la performance de la médaillée d'or malgache.

« L'honneur est sauf pour le pays. Je félicite particulièrement Sidonie Fiadanantsoa, car, grâce à elle, Madagascar a marqué un grand point durant cette neuvième édition. La délégation malgache avec un nombre réduit sera plus que jamais motivée pour faire de bons résultats durant les JIOI, à la maison dans une vingtaine de jour », confie Nirisoa Dominique Rafalimalala. Dans l'autre finale jouée hier, par Claudine Nomenjanahary, elle a fini au pied du podium de l'épreuve reine de l'athlétisme, les 100 mètres plat.

La sprinteuse malgache a bouclé la distance de 100 mètres en 11.51, derrière les deux ivoiriennes Kone Maboundou, médaillée en or en 11.21, et Gbai Jessika Lauren qui a gagné l'argent en 11.38, et la congolaise Ngoye Akamabi Natacha, médaillée en bronze dans un temps de 11.44. Durant les 80 mètres de la distance, la sprinteuse malgache a été encore troisième. Dans les quinze derniers mètres, la congolaise Ngoye Akamabi Natacha, est arrivée à s'intercaler devant elle pour la coiffer au poteau.

Résultats demi-finale série 2

1- Kone Maboundou (CIV): 11.17

2- Claudine Njarasoa Nomenjanahary (Mad): 11.50

3- Touré Madina (BUR): 11.51

4- Weiss Lena (SWI): 11.55

5- Baboi Marina Andreea (ROU): 11.97

6- MOIRT Marie Lydia (MRI): 11.97

7- Taty Mbikou Frejus B. (CGO): 12.15

8- Kouyate Saran Hadja (GUI): 12.26

Classement des médailles des pays participants

1- Roumanie: 8 en or, 4 en Argent, 5 en Bronze (17)

2- Maroc: 5 en or, 3en argent, 4 en bronze (12)

3- Cameroun: 4 en or, 3 en argent, 6 de bronze (13)

4- Sénégal: 3 d'or, 2 d'argent, 2 de bronze (7)

5- RDC: 2 d'or, 4 d'argent, 6 de bronze (12)

6- France: 2 en or, 3 en argent, 1 en bronze (6)

7- Arménie: 2 en or, 2 en argent, 1en bronze (5)

8- Canada: 2 en or, 1 en argent, 1en bronze (4)

9- Maurice: 2 en or, 1en argent (3)

10- Cote d'Ivoire: 1 or, 4 en argent, 2 de bronze (7)

11- Tunisie: 1 en or, 1 en argent-2

12- Burkina Faso: 1 en or, 2 en argent, 2 en bronze (4)

13- Djibouti: 1 en or, 1 en argent (2)

14- Madagascar: 1 en or, 1 en argent (2)