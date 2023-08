Egypte: La visite du Président Al-Sissi à Saint-Pétersbourg

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé, mercredi 26 juillet 2023, à Saint-Pétersbourg (Russie), pour participer à la 2ème édition du Sommet Russie-Afrique.

Le sommet Russie-Afrique a été inauguré en 2019 sous la présidence égyptienne de l'Union africaine (UA), alors que sa première session a été tenue à Sotchi sous la coprésidence égypto-russe, dans le but de soutenir et d'approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie, en plus de promouvoir la concertation entre les deux parties sur la manière de relever les défis communs.

Le deuxième sommet de cette année comprendra deux sessions plénières et une déclaration finale. Ainsi, plusieurs événements économiques, commerciaux et culturels se tiendront également en marge du sommet, notamment le forum économique et humanitaire.

Le Président Al-Sissi doit rencontrer, au cours de la visite, son homologue russe, Vladimir Poutine, pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, et ce dans le cadre des liens étroits entre l'Egypte et la Russie et du souci des deux pays de promouvoir la coopération bilatérale et de poursuivre la consultation sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Le président Al-Sissi tient une réunion au sommet avec son homologue russe à Saint-Pétersbourg

Le Président Al-Sissi affirme à son homologue russe le souci de renforcer la coopération bilatérale

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a souligné le souci de la promotion de la coopération avec la Russie, ajoutant que la 2e édition du sommet russo-africain qui débutera demain jeudi aura de grands résultats.

Le président égyptien s'exprimait lors d'une réunion au sommet tenue avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Al-Sissi a remercié Poutine pour son invitation et l'accueil chaleureux à son arrivée en Russie, au Palais Constantin.

Il a valorisé le soutien russe en ce qui concerne l'établissement de la centrale nucléaire de "Dabaa", ajoutant que ce projet est gigantesque et pionnier, et votre soutien est très clair, que ce soit dans celui-ci ou en ce qui concerne le projet de zone industrielle russe en Égypte ou le reste des autres projets comme la zone logistique".

"Nous sommes soucieux de répondre à vos invitations concernant divers domaines de coopération et également au niveau du continent africain", ajoute le président égyptien.

Le président Sissi a félicité le président Poutine à l'occasion du 80e anniversaire des relations égypto-russes.