Sénégal: Dakar et Banjul vont oeuvrer pour une ouverture permanente de leur frontière commune (communiqué)

Dakar — Les présidents sénégalais et gambien ont appelé les gouvernements des deux pays à veiller à ce que la frontière commune reste ouverte en permanence afin de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes conformément aux protocoles de la CEDEAO.

Macky Sall et Adama Barrow ont présidé mardi dans la capitale gambienne à la 3e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.

Ils ont réaffirmé dans un communiqué conjoint leur attachement aux idéaux et à la réalisation des objectifs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Les deux chefs d'Etat ont reconnu que l'existence du pont de la Sénégambie a facilité la libre circulation des échanges commerciaux et humains.

Ils ont dans le même temps renouvelé leur appel pressant aux deux gouvernements à veiller instamment à ce que la frontière commune reste ouverte en permanence afin de promouvoir la libre circulation des biens et des personnes, conformément aux protocoles de la CEDEAO.

Accélérer la mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales

Sall et Barrow ont également réaffirmé le rôle vital du transport terrestre dans la consolidation du processus d'intégration entre les deux pays et la nécessité pour tous les acteurs et usagers de respecter les règles de la libre circulation des personnes et des biens.

Ils ont ainsi renouvelé leur engagement à la pleine mise en oeuvre et au respect des divers accords et protocoles qui facilitent et renforcent le commerce intra-CEDEAO.

Dakar et Banjul se sont en outre engagés à intensifier leurs efforts de collaboration en vue d'éliminer toutes les barrières techniques au commerce, et à utiliser, en outre, la plate-forme en ligne des barrières non tarifaires de ZLECAF, comme un mécanisme de suivi multilatéral, pour le bénéfice mutuel des deux pays et de leurs peuples.

Afin de soutenir ces initiatives, Macky Sall et Adama Barrow ont renouvelé leur appel aux deux gouvernements à accélérer la mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales (OAP) sur le corridor Dakar-Banjul.