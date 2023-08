Congo-Kinshasa: Chronique de Pius Romain Rolland, Quand deux hommes se disputent la RD Congo !

Quand je vois Tshilombo et Kabila, je pense à l'époque de Salomon où deux femmes se sont battues pour s'approprier un enfant vivant. La vérité est que l'une venait de tuer son enfant par inadvertance et voulait s'accaparer de l'enfant de sa copine. Par sagesse, le roi Salomon demanda qu'on lui apporte un couteau, afin de couper l'enfant vivant en deux morceaux. La mère de cet enfant avait dit : « Votre Majesté, laisse l'enfant, je pourrais même le regarder chez ma copine ». Mais, celle dont l'enfant n'était pas le sien clamait haut et fort qu'on tue l'enfant ! Alors, le roi avait compris que l'enfant appartenait à celle qui voulait que l'enfant reste vivant !

Kabila est l'image de la vraie mère de l'enfant, et l'enfant ici est l'image de la RDC. Selon l'Udps, alors dans l'opposition, elle vociférait : « Kabila devrait partir, ... Kabila est Rwandais..., il n'est pas le fils de Mzee LDK..., Olive n'est pas sa femme..., Maman Sifa n'est pas sa mère ...et patati-patata ! ».

Mais, au finish, Kabila dira, pour l'amour du Congo, « Je respecterai la Constitution »..., je cède pacifiquement le pouvoir à Félix et son UDPS, car le Congo était plus que sa personnalité. Il a préféré voir le Congo émerger, même sans lui, car le Congo est sa passion. Hélas ! (...) Celui qui se bombait la poitrine pour le Congo, en se croyant le plus Congolais que Joseph Kabila, a déjà cédé certaines entités du Nord-Kivu aux ennemis de la RDC !

Triste réalité, n'est-ce pas ? Les entités déjà cédées aux agresseurs ce sont notamment, Bunagana, Rutshuru, Rubaya, Masisi et Nyiragongo! La RDC, notre unique Pays, est redevenue Pays pauvre très endettée (PPTE). L »insécurité sociale et économique a meurtri la vie des Congolais au jour le jour !

Au Finish, le peuple qui est l'image de Salomon « Azo ganga, Kabila, zonga na ebonga nayo » ! Car pour le Peuple : « Po Congo ebongo, il faut Kabila azonga. Ne tuons pas le Congo. Le Congo sera sauvé par son peuple dès qu'il se lèvera comme un seul homme pour libérer la patrie du bel immonde qui l'assiège en l'assujettissant comme la femme tueuse du bon enfant qu'est l'UDPS-Union Sacrée, la RDC, un don béni de Dieu légué à nos aïeux et à nos ancêtres ».