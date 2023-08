Congo-Kinshasa: IFASIC - Ouverture du 19e colloque International de l'Alliance Française sur la Promotion de l'Education en contexte de crise

Dans le cadre des 9èmes Jeux de la Francophonie, l'Institut Facultaire des Sciences de l'information et de la Communication (IFASIC) a tenu, le mardi 1er août 2023, le 19ème colloque international de l'Association française d'Education comparée et des échanges (AFDECE), avec pour thème : "l'Education en contexte de crise".

En effet, une observation a été faite sur place par des professeurs-chercheurs, en vue d'évaluer, en peigne fin, l'éducation en RDC. A ce sujet, le professeur Ma-Umba Mabiala, a relevé que la plupart d'élèves qui finissent leurs études ont du mal à défendre leurs diplômes, sont de plus incapables d'écrire correctement le français. Pour lui, ces genres de personnes sont considérés comme des analphabètes. «Cette réflexion amène à une question prioritaire pour l'éducation comparée. Aujourd'hui, la planète est malade, victime de mauvais traitements que nous lui faisons subir, avec beaucoup de conséquences de cette inconscience humaine», a soulevé le professeur.

A son avis, la RDC doit changer son système éducatif. « Si possible, pourquoi pas enseigner la mathématique en langue maternelle pour la bonne compréhension ? », se demande-t-il. Selon ses études menées, "plusieurs enfants échouent parfois à cause de la langue d'enseignement et du nombre de cours". Il propose, à cet effet, qu'il y ait plus de travaux d'apprentissage que trop de théories.

%

« L'éducation en contexte de crise, concerne vraiment notre pays. Il est question d'aborder rapidement ce sujet puisque dans la problématique que nous avons soutenue, il y a des difficultés sur la pertinence des programmes scolaires, Universitaires, qui sont dispensés aux élèves. Il se pose un problème de qualité de la formation, la qualité des enseignants. Cela est un problème qui concerne notre pays, la RDC, et toutes ces problématiques nous interpelle pour voir comment, à partir d'un cadre comme celui-ci, où il y a des enseignants et chercheurs qui viennent de cinq continents, que nous espérions qu'à partir de leur contribution, notre pays pourra attirer des leçons pour que nous puissions redresser et qualifier notre système éducatif», a insisté le professeur Artur Yenga, qui ajoute, dans ce même élan, que l'éducation a un rôle central à jouer, surtout dans un contexte de crise.