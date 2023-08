Congo-Kinshasa: Après la remise-reprise, RDC - Un nouveau vent souffle à l'Office National du Tourisme

Il s'est tenu, ce mercredi 26 juillet 2023, dans la salle de réunions de l'Office National du Tourisme (ONT), la cérémonie de remise-reprise d'une part, du Président du Conseil d'administration sortant et entrant, et d'autre part, dans le Comité de gestion, le Directeur Général Adjoint sortant et entrant. Ce, sous la coordination du Directeur de Cabinet du Ministre du Tourisme empêché, et en présence du Secrétaire Général dudit Ministère.

En effet, ce moment de passation des pouvoirs a été ponctué de part et d'autre, par la remise des outils de travail de manière symbolique par l'ancienne équipe à la nouvelle équipe via une signature.

Un autre temps fort reste les allocutions des promus et celles de l'équipe sortante. Retenons du mot du nouveau DGA, Monsieur Diakiese Bembo Paul, sa reconnaissance à Dieu, pour son élévation et aussi ses remerciements à l'égard du Président de la République qui, une fois encore, lui a fait confiance en le choisissant comme l'un des dirigeants de l'ONT. Ainsi, saisissant l'occasion, il a, dans un élan de serment, assuré une franche collaboration à la Direction Générale ainsi qu'à toute l'équipe, pour l'avancement de l'entreprise.

Le Directeur du cabinet du Ministre du Tourisme, représentant celui-ci empêché, n'a pas caché ses sentiments. Dans son court speech, il a d'abord félicité l'équipe sortante pour leurs loyaux services rendus à la nation à la tête de l'ONT ; et a invité les nominés, au dévouement dans le travail, l'esprit de créativité, tout en repensant le tourisme pour la RDC en concevant notre pays, a-t-il relevé, comme celui des destinations touristiques. Car, d'après lui, pour que le pays en arrive là, le tourisme repensé doit être en mesure de jouer pleinement son rôle de catalyseur en signalant son potentiel exceptionnel de création d'emplois pour nos populations.

Conscient qu'il y a des défis énormes dans ce secteur de tourisme, a-t-il poursuivi, tels que : le manque d'investisseurs; le coût de vol élevé pour les touristes de visiter notre pays, voire les différents parcs que nous avons au pays; les visas touristiques difficiles à obtenir pour certaines catégories de personnes; le manque des infrastructures hôtelières ainsi que le coût très élevé de l'hôtellerie qui limite la croissance durable en RDC, etc. La liste n'étant pas exhaustive, le mandaté du Ministre a ainsi invité les promus au travail, à réinventer ce secteur par l'innovation dans le but de maximiser ce qui a existé bien avant. C'est par ces lignes qu'il a clos son mot tout en souhaitant la bienvenue et un fructueux travail à l'équipe entrante.

Rappelons ici que la DG de l'ONT, Madame Yombo Mukendi Jolie a été reconduite à ce poste. Et Monsieur Diakiese Bembo Paul, nommé au poste de DGA, remplace donc, Monsieur Kangila Prince. Madame Mukubu Malika Furah, la nouvelle PCA, remplace Monsieur Dia-Onken Charles à ce poste.