Angola: BODIVA et FACRA signent un protocole d'accord

Luanda — Un protocole d'accord visant à développer des solutions financières adaptées aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises nationales a été signé lundi par la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA) et le Fonds actif de capital à risque angolais (FACRA), a appris mardi l'ANGOP.

Avec cette initiative, BODIVA et FACRA entendent identifier les PME ayant le potentiel et l'intérêt de se financer via le marché des capitaux et/ou le capital-risque et, de cette manière, les soutenir avec des actions de formation technique, qui les aideront dans le chemin nécessaire pour obtenir financement de ses projets, par l'émission d'actions ou d'obligations.

Parmi les objectifs figurent également l'aide au développement des entreprises, l'amélioration de l'organisation comptable et financière et son niveau de report.

D'autre part, le mémorandum précité permettra également la cession des participations ("actions") de PME détenues par le FACRA, par l'ouverture de son capital en bourse.

Selon une note de la BODIVA à laquelle l'ANGOP a eu accès, le mémorandum a été signé par le président du comité exécutif de la BODIVA, Walter Pacheco, et par le coordinateur du comité de restructuration de le FACRA, en présence de représentants des deux institutions.

Le document mentionne également que le rapprochement entre les deux institutions s'inscrit dans le cadre du lancement du segment PME en octobre 2022, et de l'intérêt de la BODIVA et du FACRA à créer des solutions financières inclusives pour les Petites et Moyennes Entreprises.

Au cours de l'acte, les parties ont évoqué l'importance de l'initiative, la nécessité de créer des partenariats de ce type pour la croissance et le développement de l'économie nationale, ainsi que les avantages que le présent protocole apportera à la cible principale - les PME.

La Bourse de la Dette et des Valeurs Mobilières d'Angola (BODIVA) est un établissement public créé le 19 décembre 2014, dont le siège est dans la ville de Luanda. C'est une entité de gestion dont les missions consistent notamment à assurer la transparence, l'efficacité et la sécurité des transactions sur les marchés réglementés des valeurs mobilières, dans le but de stimuler la participation des petits investisseurs et la concurrence entre tous les opérateurs.

Le Fonds Actif de Capital à Risque Angolais (FACRA), créé en 2012 par l'État angolais, a, entre autres objectifs, le financement des petites et moyennes entreprises.