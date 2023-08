Angola: Le Gouvernorat de Namibe appelle à la transparence dans la chaîne de transport des biens ruraux

Moçâmedes (Angola) — Le Gouvernorat provincial de Namibe souhaite une plus grande transparence et coordination des opérateurs de transport marchand (OTM) dans le flux des produits de la campagne vers les grands marchés de vente, a déclaré mardi la vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, Anica de Sousa.

Lors d'une réunion avec des opérateurs de transport de marchandises, Anica de Sousa a appelé à plus de transparence, de coordination et de communication afin que les paysans et les grands propriétaires puissent bénéficier des moyens existants pour transporter les marchandises des zones de production aux points de vente.

La rencontre, qui a permis de faire le point sur les résultats du Plan d'Appui aux Opérateurs de Transport de Marchandises du Commerce Rural, a également permis d'écouter les difficultés quotidiennes des opérateurs.

Il a également servi à analyser le système de fret appliqué dans ce processus, qu'il ait été rentable ou non, en tenant compte du flux de véhicules qui effectuent ce type de travail à travers le pays.

Anica de Sousa a dit que le Gouvernorat se concentre sur la promotion de la production nationale, ayant souligné le rôle des opérateurs de transport dans le processus de diversification de l'économie et de remplacement des importations.

Elle a évoqué la nécessité de trouver de meilleures voies et solutions aux problèmes présentés, tels que le manque de fret, en tenant compte de la performance de l'OTM dans le flux des produits du champ vers les marchés, en garantissant plus de revenus dans l'économie rurale et réduire les prix des produits du champ.

Les opérateurs ont présenté plusieurs préoccupations et propositions, qui vont à l'encontre des objectifs du programme, comme une plus grande interaction entre l'OTM, les agriculteurs, les paysans et les lignes de fret et leurs prix.

Dans le cadre du Plan d'Appui à la Stratégie Nationale des Flux de Production, le Gouvernorat local a mis à disposition 33 véhicules Kamaz et HZ d'une capacité de six tonnes chacun, répartis sur les cinq municipalités de la province.