Angola: Les Députés ne s'entendent pas sur les immunités aux anciens vice-présidents

Luanda — Les députés angolais ont été en désaccord mardi sur l'attribution des immunités aux anciens vice-présidents dans le cadre de la discussion de la proposition de loi sur le statut des anciens présidents de la République.

Tout au long du débat, les députés Mihaela Webba et Jorge Vitorino, tous deux de l'UNITA, se sont opposés à l'attribution d'immunités aux anciens vice-présidents dans le projet de loi à l'examen, arguant qu'un tel précepte viole la Constitution.

Pour la députée Mihaela Webba, si le législateur constituant avait voulu étendre les immunités du vice-président au Statut présidentiel, contenues dans le numéro 2 de l'article 133 de la Constitution, il l'aurait fait dans la magna charte.

Elle a ajouté que, comme les députés, les vice-présidents et les adjoints du titulaire du pouvoir exécutif, ils sont tous des personnalités pertinentes de l'État, « mais le législateur constituant n'a voulu attribuer ce statut particulier qu'au président de la République ».

En réaction, le ministre d'État et chef de la maison civile du président de la République, Adão de Almeida, a précisé que la proposition visant à garantir l'immunité aux anciens présidents de la République n'est pas inconstitutionnelle, mais vise à donner de la dignité à une haute fonction de la État.

%

"Il nous semble cohérent qu'il existe en tant qu'option législative (il n'y a pas d'interdiction constitutionnelle) que quelqu'un occupant le poste de vice-président de la République ait un statut de dignité de sa fonction constitutionnelle", a-t-il souligné, rappelant que le thème n'est pas nouveau, il fait déjà partie de la loi en vigueur 16/17, sur le statut des anciens présidents.

Il a dit qu'il était important que, pour la dignité constitutionnelle de cette fonction de vice-président de la République, une fois son mandat terminé, il jouisse également d'une certaine protection et d'un ensemble d'avantages et de droits définis par la loi et non par la Constitution.

Adão de Almeida a également fait valoir que dans le système constitutionnel angolais, le vice-président est élu dans les mêmes conditions que le président de la République. Il est également le suppléant direct et immédiat du Président de la République.

"On ne parle d'aucune fonction, on parle d'une haute fonction de l'Etat", a-t-il souligné.

Toujours à cet égard, le président de la Commission des affaires constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale, le député Reis Júnior, a soutenu que l'Assemblée nationale a la légitimité de légiférer sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence du Président de la République.

"Il ne sera pas inconstitutionnel d'attribuer des immunités aux vice-présidents", a-t-il déclaré, conseillant à ses collègues législateurs d'entrer dans une solution technique, "qui est plus raisonnable que d'exclure les positions des autres".

Il a rappelé que lors de l'élaboration de la Constitution de 2010, par l'Assemblée nationale, il avait été déterminé que le Président de la République nommerait le vice-président et qu'il pourrait occuper le poste de PR, jusqu'à la fin du mandat, en cas de vacance, dont l'hypothèse viendrait à être rejetée par la Cour Constitutionnelle (TC).

La Cour constitutionnelle prétendait, à l'époque, que le vice-président devant exercer le poste de PR jusqu'à la fin du mandat, en cas de vacance, devait être élu.

Selon le rapport justificatif, les anciens présidents de la République et vice-présidents quittent des postes de direction nationale et de légitimité populaire incontestables, dans lesquels ils étaient à la tête de tout l'appareil administratif de l'État, y compris l'armée.

Lorsqu'ils cessent, ils ont avec eux un vaste réseau d'informations et de connaissances qui en fait des éléments fondamentaux de l'État.

Le projet de loi, en application et développement de l'article 133 de la Constitution, institue, entre autres droits, une allocation mensuelle à vie, correspondant au salaire de base du Président et du Vice-président de la République en exercice, l'assurance maladie, étendue au conjoint et enfants mineurs et médecin personnel.

Il institue également des logements familiaux, attribués et pris en charge par l'État, à condition que l'ancien président ou vice-président de la République ne choisisse pas d'habiter dans sa propre résidence, cas qui conduit à une subvention annuelle pour l'entretien de la résidence, protocole et véhicule d'assistance, attribuée par l'Etat, ainsi que la sécurité, garantie par les organismes compétents de l'Etat.

Il comprend également un bureau de travail et du personnel d'appui au bureau, avec le budget respectif, l'indemnité de fin de mandat, la protection personnelle, étendue au conjoint, le fonctionnaire aux ordres, le passeport diplomatique, étendu au conjoint et aux enfants mineurs.

Devoirs

Les principaux devoirs établis par la proposition sont ceux de secret et de confidentialité sur toutes les questions dont les anciens présidents et vice-présidents ont eu connaissance au cours de leur mandat, en plus des devoirs prévus par le régime du secret d'État.

Il est interdit aux anciens présidents et vice-présidents d'exercer toute activité dans le secteur privé pendant une période de 3 ans, mais cet empêchement, selon la proposition, ne couvre pas les activités d'enseignement, de recherche scientifique ou de prestation de services dans des organisations à but non lucratif.