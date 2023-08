Angola: L'ISCED présente le cours de système d'information géographique à la FMCA

Lubango (Angola) — L'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED) de Huíla présentera à la 4e édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA), le cours de troisième cycle en système d'information géographique, qui sera enseigné pour la première fois, l'année académique 2023/2024.

La FMCA, qui se déroule à Lubango, du 10 au 13 du mois en cours, est un événement qui sert à partager des informations sur les municipalités et les villes, leurs programmes, projets et opportunités d'investissement respectifs.

L'événement vise à encourager le développement local et à promouvoir la coopération et les échanges entre les différentes municipalités et villes d'Angola.

L'information a été donnée à l'ANGOP ce mercredi, par le président de l'ISCED-Huíla, Helder Bahu, soulignant qu'il s'agit d'un cours appliqué à l'aménagement du territoire et à l'écologie, qui fonctionnera dans une perspective non seulement de formation en tant que telle, mais aussi dans une perspective d'extension.

Il a souligné que l'idée de l'ISCED-Huíla est de promouvoir la formation de futurs spécialistes qui pourront travailler au niveau de l'aménagement du territoire, en mettant l'accent sur l'élaboration de plans directeurs municipaux.

Selon Helder Bahu, l'élaboration de ce plan se pose pour penser la croissance urbaine et au-delà, mais dans les normes établies, en tenant compte de la composante écologique et en maintenant l'équilibre entre le processus d'urbanisation et la gestion de l'eau, ainsi que l'ensemble de l'environnement que l'on peut dessiner ici.

%

Il a dit qu'il s'agit d'un cours théorique et pratique avec une composante technologique acceptable, d'une durée d'une année académique, avec une classe de 25 ou 30 étudiants et sera enseigné par des spécialistes nationaux et étrangers d'un projet financé par UNI.AO et est en cours de mise en œuvre par Expertise France.

Il a souligné que pour être admissible au cours, le candidat doit avoir une formation dans les domaines géographiques ou similaires, être un employé dans un domaine tel que l'aménagement du territoire, les services techniques et les infrastructures, le logement et tous les domaines impliqués dans le processus de gestion urbaine.

« Fondamentalement, ce sont les aspects que nous allons présenter, avec quelques expériences dans le domaine de la chimie qui seront menées par des membres du Département des sciences exactes et de la nature, nous aurons également la présence des Centres de recherche en éducation et de la biodiversité de l'ISCED-Huíla », a-t-il expliqué.