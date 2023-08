Ile Maurice: La production d'énergie renouvelable en baisse en 2022

Quelles étaient les tendances environnementales en 2022 ? Statistics Mauritius a publié les derniers chiffres, lundi. Ci-dessous les points saillants :

· En 2022, c'est le secteur énergétique qui représentait la plus grande part des émissions à effet de serre avec 52,3 %, suivi du secteur des transports avec 33,6 %.

· Hausse dans la production totale de l'électricité. Elle est passée de 2 992,1 GWh en 2021 à 3 119,2 GWh en 2022.

· Baisse de la production d'électricité provenant des ressources renouvelables. De 21,5 % en 2021, elle est passée à 19,2 % en 2022.

· Baisse des déchets solides au site d'enfouissement de Mare-Chicose. Les déchets étaient de 501 167 tonnes en 2021 contre 494 073 tonnes en 2022.

· De 47 006 hectares de superficie forestière en 2021, elle est passée à 47 002 hectares en 2022. 46,8 % de la superficie représentait les terres de l'État et les autres 53,2 % étaient des propriétés privées.

· 6 574 hectares recouvraient le Parc national des Gorges de Rivière-Noire, alors que 799 hectares étaient des réserves naturelles.

· Baisse de la superficie récoltée en culture de canne à sucre, qui est passée à 41 897 hectares en 2021 contre 39 199 en 2022.

· Baisse de la production de canne à sucre. Elle est passée de 2 669 667 tonnes en 2021, contre 2 256 806 tonnes en 2022.

· Baisse de la production de sucre. Elle est passée à 232 707 tonnes en 2022, contre 255 818 en 2021.

· Baisse de la superficie des terres sous culture de thé. Elle est passée de 669 en 2021 à 659 hectares en 2022.

· Hausse de la production de feuilles de thé vert. Elle est passée de 5 034 tonnes en 2021 à 6 351 en 2022.

· Hausse de la production de cultures vivrières, qui est passée de 108 012 tonnes en 2021 à 115 211 tonnes en 2022.

· Baisse des importations d'engrais, soit 26 459 tonnes en 2022 contre 35 381 tonnes en 2021.

· Hausse des importations de pesticides, passant de 2 453 tonnes en 2021 à 3 234 tonnes en 2022.

· Le pays a été bien arrosé en 2022 avec 2 201 mm de pluie enregistrés durant l'année contre 2025 mm en 2021.

· Avril 2022 a été le mois le plus humide avec une moyenne de 442 mm de pluie. Quant à octobre et novembre, ils ont été les mois les plus secs, avec une moyenne de 33 mm de pluie.

· Mars 2022 a été le mois le plus chaud de l'année avec un maximum moyen de 30,3° C alors que le mois de juillet a été le plus frais avec un minimum moyen de 23, 9° C.

· 1 064 millions de m3 d'eau ont été utilisés en 2022. Les secteurs qui ont consommé le plus d'eau sont répartis comme suit : 40 % pour l'hydroélectricité, 31 % pour le secteur domestique, industriel et tourisme, et les 29 % restants pour le secteur agricole.

· Le nombre de plaintes traitées par la «Pollution Prevention and Control Division» du ministère de l'Environnement a augmenté par 9,9 %, soit 689 en 2021, contre 757 l'année précédente. Les plaintes contre la pollution de l'air représentent 11,2 %.

· 10 permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) de plus ont été octroyés pour plusieurs projets de développement, notamment de morcellement, hôteliers et de smart city, en 2022. En effet, en 2021, ils se chiffraient à 24 contre 34 en 2022.

· Dix «Preliminary Environmental Reports» (PER) ont été délivrés pour notamment le développement industriel, d'aviculture et immobilier.