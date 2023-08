Ile Maurice: Harcèlement sexuel allégué - Le Dr Dassaye nie les faits

Il avait été arrêté le 31 juillet suite à la plainte d'une femme de 23 ans qui l'accuse de harcèlement. Le gynécologue et obstétricien Salickram Dassaye a comparu devant le tribunal de Pamplemousses dans l'après-midi d'hier et a retrouvé la liberté contre une caution de Rs 15 000. Une équipe de la Central Investigation Division de Pamplemousses s'est rendue à l'hôpital Victoria à Candos, où il exerce, pour l'appréhender dans le cadre de cette enquête.

Une préposée en formation depuis octobre 2022 a expliqué à la police, dans sa plainte faite le 27 juillet, que le 18 juillet, le Dr Salickram Dassaye, récemment promu à la tête du service de gynécologie à l'hôpital SSRN, a tenu une réunion avec elle et deux autres stagiaires. Le médecin leur aurait posé des questions personnelles et aurait tenu des propos indécents et discriminatoires.

Le 19 juillet, alors qu'elle était dans le bloc opératoire principal pour s'occuper d'une patiente en compagnie d'autres membres du personnel soignant, le Dr Dassaye lui aurait à nouveau fait des remarques désobligeantes et lui aurait une fois de plus demandé son âge et si elle était mariée. La jeune femme explique qu'elle a encore dit qu'elle n'était pas mariée. Le médecin lui aurait alors dit : «Quand est-ce que tu vas te marier ? 29 ans ou 30 ans ?» La jeune femme aurait répondu qu'elle ne le sait pas et le médecin lui aurait dit : «Bé, pa fair nanié, mo kapav fer ene piti ek twa tou lé zan ziska to arriv 30 an ek mo kapav fer twa gagn sis» La plaignante dit s'être sentie humiliée et le médecin se serait ensuite adressé à elle en la considérant comme non-hétérosexuelle.

%

La jeune femme a rapporté cette affaire à ses parents et un courrier a été envoyé au directeur régional de la Santé. Elle a fait cette déposition pour une enquête policière car cela lui cause un préjudice moral au point où elle a été sur le point de démissionner de ses fonctions.

Mis devant les faits, lors de son interrogatoire, le Dr Dassaye, 58 ans, qui se retrouve de nouveau dans la tourmente, a réfuté les allégations de la stagiaire. Il a été positivement identifié lors de l'exercice d'identification.

Pour rappel, le Dr Dassaye avait suscité une polémique après le drame survenu à la maternité du sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital, après le décès de la petite Prishtee en avril 2021 et avait l'objet d'une enquête de la Medical Negligence Standing Committee. Après l'enquête, le médecin, dont le frère est Permanent Secretary (PS) au ministère de la Santé, a repris du service et était basé à Candos.