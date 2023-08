Ile Maurice: Cyclisme - Six Mauriciens face à fine fleur du cyclisme mondial

Pour la première fois de son histoire, Maurice sera présente aux Championnats du Monde avec une délégation aussi importante. Six de nos compatriotes seront engagés à cette compétition qui se tient à Glasgow en Écosse du 3 au 13 août. Une nouvelle formule a été adoptée pour les Mondiaux cette année. Toutes les disciplines du cyclisme seront réunies et plus de 2600 athlètes seront en lice pour l'obtention de quelque 200 maillots arc-en-ciel.

Les coureurs sélectionnés sont Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Raphaëlle Lamusse et Kimberley Lecourt de Billot. Ils seront accompagnés du Directeur technique national (DTN), Trevor Court, tandis que Norbert Froget, vice-président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), agira en tant que chef de délégation.

Après avoir brillé dans plusieurs compétitions régionales et continentales, les meilleurs cyclistes mauriciens du moment sont appelés à franchir un nouveau palier important. La reconnaissance obtenue auprès de l'(Union cycliste internationale (UCI) pour le Tour de Maurice, trace la voie vers d'autres horizons. L'objectif étant de glaner autant de points possibles pour pouvoir intégrer le top 50 des pays à l'indice de l'UCI.

Maurice n'en est pas loin si on se fie au dernier classement publié sur le site de l'instance suprême du cyclisme. Notre performance globale jusqu'à présent nous a permis de nous inscrire à des événements de très haut niveau. La participation à Glasgow va renforcer la confiance de nos coureurs pour l'avenir. Nos représentants sont d'ailleurs très enthousiastes à l'idée d'en tirer le meilleur parti.

La dernière participation mauricienne aux Championnats du monde remonte à septembre 2017. En effet, Aurélie Halbwachs-Lincoln (élite femmes) et Dylan Redy (junior hommes) avaient pris part aux Mondiaux route à Bergen en Norvège. Ce dernier avait, au préalable, bénéficié d'un stage de trois mois au Centre mondial de Cyclisme (CMC) à Aigle en Suisse.

Les premiers Mauriciens en action seront Kimberley Lecourt de Billot et Alexandre Mayer dans la course de vélo tout terrain (VTT) marathon et Christopher Lagane dans la course sur route le dimanche 6 août.

Kimberley Lecourt a mis le cap sur l'Écosse dimanche 30 juillet au soir pour avoir un peu plus temps pour découvrir le parcours. «Je me suis organisée avec la fédération pour être à Glasgow quelques jours le marathon. Je préfère être sur place le plus tôt possible pour me familiariser avec le parcours, ce qui m'aidera à être plus calme le jour de la course», confie Kimberley qui rêve de terminer dans le Top 5. «Le parcours est super dur, ce qui est bien pour moi. Ça monte beaucoup. Réaliser un Top 5 serait le rêve», ajoute-t-elle.

Deux jours plus tard, nos six représentants s'aligneront au relais mixte. Maurice a gagné le droit d'y prendre part après avoir été médaillée d'or dans cette épreuve de contre-la-montre lors des derniers Championnats d'Afrique au Ghana en février. «On participe au relais mixte parce que l'on a été invités en tant que champions d'Afrique. Personnellement, je ne fais pas du tout de contre-la-montre et puis, du fait que cette épreuve aura lieu deux jours seulement après le marathon, je vais ressentir de la fatigue et je ne serais pas au maximum de mes capacités», souligne Kimberley.

Le 9 août, Aurélien de Comarmond sera en lice au contre-la-montre individuel des moins de 23 ans. Le 10 août, c'est Aurélie Halbwachs-Lincoln qui prendra part à l'épreuve en solitaire chez les élites femmes, suivie le 11 de Christopher Lagane et Alexandre Mayer chez les élites hommes.

Le 12 août, Aurélien de Comarmond sera au départ de la course sur route moins de 23 ans hommes et le lendemain, ce sera au tour d'Aurélie Halbwachs-Lincoln, Kimberley Lecourt et Raphaëlle Lamusse de s'aligner à la course sur route élite dames.

Des «Super-Championnats» qui auront lieu tous les quatre ans

Pour la toute première fois, l'Union cycliste internationale (UCI) organise des Championnats du Monde qui réuniront toutes les spécialités. Elles seront au nombre de treize à Glasgow en Écosse. On relève que pour une fois, la course en ligne masculine (6 août) précédera la course féminine (13 août). Ce grand événement se tiendra tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux Olympiques d'été.

«Outre le fait que le cyclisme féminin est en plein essor, nous recherchons la meilleure coordination possible avec le calendrier cycliste international notamment par rapport au Tour de France (1er - 23 juillet)», a précisé l'instance internationale, qui a donc placé l'épreuve phare des hommes deux semaines après la fin de la Grande Boucle.

Les treize championnats (route, para-cyclisme route, piste, para-cyclisme piste, VTT cross-country, VTT descente, VTT marathon, VTT cross-country eliminator, trial, BMX Freestyle, BMX, cyclisme en salle et Gran Fondo) se dérouleront sur six sites répartis autour de Glasgow. David Lappartient, le président français de l'UCI, à l'origine de ce nouveau concept, tenait à «étendre la vision que les gens ont du cyclisme» et souhaite que l'on regarde ces Super Championnats du Monde «un peu comme on regarderait les Jeux Olympiques».