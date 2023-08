Maroc: Soirée artistique à Casablanca à l'occasion de la Fête du Trône

Casablanca — L'Association "Ahl El Fene" a organisé, mardi soir au complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca, une soirée artistique animée par un parterre d'artistes marocains à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Le public casablancais a été gratifié, lors de cette soirée artistique, d'un florilège de chansons patriotiques, religieuses et arabes interprétées par des artistes de renom notamment Nadia Ayoub, Mohamed Benkania, Nadia Safi, Mohamed Hamdi et Mustapha Safi.

Le bal de cette soirée, organisée en coordination avec l'arrondissement de Sidi Belyout, a été ouvert par la chorale "Ahl El Fen" qui a présenté la chanson "Ichi Ya Bladi" et un bouquet de chansons arabes du répertoire de Abdelhalim Hafez, outre des morceaux religieux.

Lors de ce spectacle, les artistiques se sont distingués par l'interprétation des chansons marocaines du bon vieux temps comme "Kifach Yamken Kalbi", "Dak Al Ghafel", "Bard Wskhoun", "Fi Yaoum Wa Lila". Cette soirée a été réhaussée par des lectures de poèmes riches et diversifiées.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, la présidente de l'Association "Ahl El Fen", Nadia Safi a souligné que cette soirée intervient pour partager avec le peuple marocain la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Et d'ajouter que la chorale "Ahl El Fen" est composée de chanteurs et musiciens marocains de différentes générations, outre de talents prometteurs fascinés par la chanson marocaine et arabe.

Pour sa part, l'artiste Mohamed Benkania, chanteur et chercheur en musicologie, s'est dit heureux de prendre part à ce spectacle, organisé dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Et de souligner qu'à cette occasion, un bouquet de chansons patriotiques ont été interprétées dont la chanson "Nadini Ya Maliki" de l'artiste Ismaël Ahmed et dont les paroles et la composition ont été l'oeuvre respectivement du parolier et poète Hammadi Tounsi et du compositeur Abdelkader Rachdi.