Maroc: Brillante réception à Brasília à l'occasion de la Fête du Trône

Brasília — L'ambassadeur du Maroc à Brasilia, Nabil Dghoughi, a offert, lundi, une brillante réception à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été marquée par la présence de près de 300 personnalités de divers horizons, dont des représentants du gouvernement, du parlement et du corps judiciaire brésiliens, des membres du corps diplomatique accrédité à Brasília, des membres de la communauté marocaine établie au Brésil et une pléiade d'académiciens, de journalistes, de politiciens et d'intellectuels.

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc a mis l'accent sur la concordance des points de vue entre le Brésil et le Royaume, deux pays qui partagent les valeurs de démocratie et d'ouverture, sur nombre de sujets d'intérêt commun, notamment le développement durable, la migration, le commerce international, la paix et la sécurité.

Ce partenariat bilatéral se manifeste par la coordination diplomatique, les flux commerciaux et la coopération scientifique et technique, a-t-il dit, rappelant que le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, en janvier dernier.

Le 30 mars dernier, a-t-il indiqué, les ministres des affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita et Mauro Vieira, se sont entretenus par voie téléphonique de l'excellente dynamique du partenariat bilatéral, alors que Brasilia devrait abriter, en septembre prochain, des consultations politiques.

Il a précisé que le volume du commerce bilatéral a dépassé les trois milliards USD, en 2022, soit le double par rapport à 2017, notant que les deux pays sont en train d'élargir leur coopération technique dans de nombreux domaines couvrant la formation professionnelle, les énergies renouvelables et les recherches dans le domaine agricole.

Royal Air Maroc devrait reprendre prochainement ses vols aériens entre Casablanca et São Paolo où l'Office National Marocain du Tourisme devrait également ouvrir une représentation en octobre prochain, a-t-il signalé.

M. Dghoughi a fait observer que le cadre juridique bilatéral a été renforcé après l'adoption par le Sénat brésilien de l'accord-cadre de coopération en matière de défense avec le Maroc, outre la signature, en juin dernier, d'un mémorandum d'entente entre le Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur et l'Ecole supérieure de défense du Brésil, établissant le cadre général de coopération dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur entre les deux parties.

Il a souligné que l'avenir de la coopération maroco-brésilienne devrait s'articuler autour de la sécurité alimentaire, évoquant l'importance du rôle de l'OCP et de la liaison maritime grâce au port Tanger-Med et prochainement du port Dakhla-Atlantique, l'Afrique étant une priorité de la politique étrangère des deux pays.

Il a assuré que le Maroc, qui accueille annuellement 13 millions de touristes, ambitionne de porter à 52% la part de ses énergies renouvelables à l'horizon 2030 et à 70% en 2050, au moment où le Royaume conforte son positionnement concurrentiel dans la production de l'hydrogène vert.

Le Royaume, a-t-il poursuivi, a constamment été une terre de coexistence entre toutes les religions et les cultures et un défenseur de la tolérance religieuse tout au long du règne des Sultans et des Rois du Maroc à travers l'histoire.

S'agissant de la cause nationale, M. Dghoughi a souligné que le Maroc reste attaché aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara, à travers l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume, laquelle initiative ne cesse de bénéficier d'un soutien international sans cesse croissant.

Cette réception a été marquée par la remise du Grand Cordon du Wissam Alaouite à l'ancien ambassadeur du Brésil au Maroc Julio Bitelli, à l'issue de sa mission dans le Royaume.