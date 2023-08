Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président vietnamien

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Socialiste du Vietnam, M. Vo Van Thuong, à l'occasion du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président vietnamien exprime ses félicitations les plus chaleureuses et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à SM le Roi, formant le souhait que "le peuple marocain continue, sous la conduite du Souverain, à enregistrer de plus grandes réalisations dans l'oeuvre d'édification et de développement du pays heureux et prospère".

M. Vo Van Thuong exprime également le souhait que "les relations d'amitié et de coopération multiforme entre nos deux pays se consolident et se développent chaque jour davantage et contribueront aux objectifs communs pour les intérêts de nos deux peuples, pour la paix, la sécurité et le développement de la région et du monde entier".