Congo-Brazzaville: Festivités du 15 août à Paris - Concert spécial à la guinguette africaine de Suresnes

Les Congolais et amis du Congo se donnent rendez-vous à l'esplanade du Mont-Valérien de Suresnes où est déjà mise en place, depuis le 8 juillet, et ce jusqu'au 20 août, toutes les fins de semaines, la guinguette africaine, à la lueur des étoiles et des lampions du centre de loisirs des Landes.

Cet été, toujours aussi forte de son succès, la guinguette africaine de Suresnes vit au rythme de sa douzième édition. Elle a été inaugurée par le maire de Suresnes Guillaume Boudy, en présence de Sounda Stewart, co-fondateur de l'événement avec Cyriaque Bassoka.

Devenu espace estival cosmopolite de développement des relations interculturelles et de la promotion des musiques, des danses et des gastronomies africaines et créoles, il accueille joyeusement, à chaque fin de semaine, les participants de toutes origines, dans un esprit festif et populaire.

À l'occasion des festivités de l'indépendance du Congo, la guinguette africaine de Suresnes recevra, le 12 août, les Congolais de France et amis du Congo aux sons produits par des artistes tels que Théo Blaise Kounkou, Ballou Kanta, Loko Massengo du groupe Rumbaya international ou Ladis Arcade avec son nouvel album "À part ça, tout va bien".

Le lendemain, dimanche 13 août, les membres de la Délégation des Congolais de France, - DCF - se retrouveront pour fêter la création de leur structure associative. À leur actif, en dix ans, une contribution multiforme aux efforts de développement du Congo apportée lors des sessions des municipalisations accélérées à Djambala, Ouesso, et à Sibiti en 2014. Une exposition de photos permettra d'ailleurs aux visiteurs de revivre les différentes séquences de ces trois expéditions des Congolais de France au Congo.