Congo-Brazzaville: Slam - « Nitu », un dialogue avec soi-même

Single de 3 min disponible sur les plateformes de téléchargement depuis le 21 mai, « Nitu » est un dialogue entre l'âme de l'artiste et son corps. Une sorte d'introspection pour la découverte et l'affirmation de soi.

« Parce que j'ai été moi-même longtemps en colère. Pourquoi ce serait à moi d'écouter mon corps et pas le contraire ? Et puis d'abord pourquoi je ne me sens pas aussi bien tous les jours dedans ? Sommes-nous 2 ? Ne sommes-nous pas 1 seul ? 1 ou 2 ? Ne formons-nous pas un tout ? Pourquoi ? », autant d'interrogations qui ont conduit à la naissance de Nitu. En effet, dans ce single Mwassi Moyindo se met face au miroir pour tenir une franche conversation avec elle-même afin de comprendre les raisons derrière certains choix et certaines décisions.

« Nitu, parce qu'il nous arrive tous de nous demander si on est bien dans notre corps, si on ne fait qu'un avec lui. Est-ce qu'il nous écoute même ? Pourquoi je grossis ? Pourquoi je maigris ? C'est quoi de l'acné ? Pourquoi ? », explique l'artiste. A en croire sa démarche artistique, bon nombre de gens pensent effectivement se connaitre alors que non.

Et, plusieurs se sont longtemps abandonnés, pour vivre dans le viseur des autres. Des choix de vies et des apparences conditionnés uniquement pour plaire, combien chacun devrait être lui-même. L'urgence de Nitu est donc d'emmener chaque auditeur du single à se parler et à cesser de vivre une vie de mascarade car cela tue des talents et des destinées.

« Le corps est peut-être moins important que l'intérieur, mais notre cœur bat fort quand nos yeux envoient un texto d'alerte à notre cerveau après avoir repéré ce qu'on pense être waouh ! Et puis on s'étonne qu'on se mette la pression par rapport au regard d'autrui. Mais ce corps n'est pas tout, Non ! Il n'est même rien en vrai », estime Mwassi Moyindo qui a longtemps prôné la liberté d'être soi. Notamment dans son single « Zala yo » et « Ngiena ».

Pour la slameuse congolaise, il est donc essentiel pour chacun, en se mirant, de se sentir soi-même et bien dans sa peau, en rapport avec l'image qu'il ou elle reflète dans la société. En bref, de se sentir libre du regard de l'autre et de parvenir réellement à une symbiose entre l'âme et son corps.