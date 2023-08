Maroc: Somptueuse réception à Santiago l'occasion de la célébration de la Fête du Trône

Santiago — L'ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali a offert, lundi soir, une brillante réception à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence de la première dame du Chili, Irina Karamanos, des membres du gouvernement chilien, des présidents du Sénat et de la Chambre des députés, de diplomates accrédités à Santiago, des représentants militaires de haut niveau, ainsi que des personnalités du monde politique, culturel, artistique, académique et médiatique et plusieurs membres de la diaspora marocaine établie au Chili.

Dans une allocation à cette occasion, Mme El Ghali a mis en exergue les relations historiques distinguées qui lient le Royaume du Maroc et la République du Chili depuis six décennies, soulignant la convergence de vues entre les deux pays concernant plusieurs questions et sujets d'intérêt commun outre le soutien mutuel dans les foras internationaux.

Par ailleurs, la diplomate marocaine a passé en revue les différents chantiers et projets lancés par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi ce qui a permis au Royaume, a-t-elle soutenu, de se propulser sur la scène internationale comme acteur principal et partenaire de confiance.

Rappelant le discours adressé par le Souverain à la nation à l'occasion de la Fête du Trône, Mme El Ghali a affirmé que SM le Roi a mis l'accent sur l'importance de s'imprégner du sérieux en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du Royaume, lequel "sérieux du peuple marocain tout entier, expression d'une légitimité, est un déterminant qui justifie le déclenchement des reconnaissances successives de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud".

Le discours de SM le Roi a également salué le sérieux dont fait montre la jeunesse marocaine dans plusieurs domaines particulièrement en matière d'innovation et de créativité, a-t-elle rapporté.

De son côté, la sous-secrétaire aux aux Affaires étrangères chilienne, Gloria De la Fuente s'est félicitée, lors de cette rencontre, de la solidité des relations historiques unissant le Maroc et le Chili, mettant en relief le niveau distingué des relations de coopération bilatérale sur les plans économique, politique, culturel et agricole ainsi que dans les secteurs innovants relatifs aux énergies renouvelables et l'hydrogène vert, relevant la convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt commun dans les instances internationales.

La cérémonie a été également marquée par la projection d'une vidéo mettant en avant les différents chantiers lancés par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et par l'interprétation de l'hymne national marocain par la fanfare de la police chilienne.