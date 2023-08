Afrique du Nord: Jeux de la Francophonie - Le Maroc prend la tête du classement avec 20 médailles dont, 8 en Or

Les 9èmes Jeux de la Francophonie qui se déroulent depuis le 27 juillet dernier à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, a attient ce mardi 1er août, sa vitesse de croisière avec un total de 131 médailles remportées jusque-là par 23 pays sur 37 qui prennent part à ce grand rendez-vous sportif des pays francophones.

Au premier plan, c'est le Royaume du Maroc qui mène le débat avec un total de 20 médailles dans son compteur, dont 8 en Or, 6 en argent et 6 autres en bronze. La France, pour n'avoir inscrit qu'un petit échantillon d'athlètes, est en train de subir la loi d'infériorité numérique avec jusque-là seulement 6 médailles, dont 2 en Or, 3 en argent et une en bronze. Toutes les six médailles, des Français l'ont gagné uniquement dans une seule discipline, la lutte libre. Qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas été aussi si forts que la Roumanie qui a gagné 11 médailles, dont 6 en Or, 2 en argent et 3 en bronze dans la même discipline, la lutte libre.

Ainsi, pour le Maroc qui mène le jeu dans l'ensemble, n'a gagné qu'une seule médaille en lutte libre, une médaille en Or. Et c'est par l'entremise de la lutteuse Hassoune Zine qui a battu la Tunisienne Hammmi Faten (12-3) dans la catégorie de 57 kg pour cet insigne en Or. C'est en athlétisme et handisport que les Marocains ont fait le plein avec un total de 4 médailles d'Or, 4 médailles d'argent et 5 en bronze ; en cyclisme sur les routes de Kinshasa, ils ont presque tout gagné, remportant deux 2 médailles en Or, 2 en argent et une en bronze, en tennis de table, ils ont aussi encaissé une médaille d'argent, sans oublier dans plusieurs d'autres épreuves culturelles, dont la jonglerie avec ballon où ils ont battu les Ivoiriens en finale (médaille d'Or). Ce qui fait un total de 20 médailles.

La Roumanie tout feu, toute flamme

En deuxième position, ce sont les Roumains. La Roumanie compte 17 médailles dont, 8 en Or, 4 en argent et 5 en bronze. Outre les médailles raflées en lutte libre, où ils ont vraiment excellé avec 11 au total, dont 6 en Or, les Roumains ont gagné 4 autres médailles en athlétisme et handisport, en tennis de table (la seule médaille en Or jusque-là), et aussi cyclisme. En basketball féminin, ils sont aussi présents. Ils ont battus le Sénégal ce mardi en quart de finales (87-57), et filent en demi-finales. La compétition est encore entière pour les Roumains.

En troisième position au classement, c'est le Cameroun avec 16 médailles, dont 5 en Or. Les Camerounais ont marqué ces Jeux en lutte libre avec 10 médailles dont 2 en Or, et en athlétisme avec deux autres médailles en Or. Le pays de Samuel Eto'o est suivi par le Sénégal qui fait aussi parler de ses talents. Les Sénégalais comptent 8 médailles, dont 4 en Or, 2 en argent et 2 en bronze.

Une course acharnée

La RDC, 5ème au classement avec 12 médailles dont 2 en Or

Pour sa part la RDC, pays hôte n'a pas encore dit son dernier mot dans ces Jeux. Les Congolais sont confortablement bien assis à la 5ème place avec 12 médailles, dont 2 en Or, 4 en argent, et 6 en bronze. En lutte libre, une des disciplines la plus populaire de Kinshasa, dont le siège se trouve à Matete, les Congolais ont compté 9 médailles, parmi lesquelles deux médailles d'Or. Les mérites sont à mettre à l'actif du lutteur Andy Mukendi Kabeya, le capitaine des Léopards lutte, qui a remporté la première médaille d'Or en battant l'Arménien Simonyan Razmi (7-0) dans la catégorie de 79 kg. La deuxième médaille d'Or, a été l'oeuvre d'Aron Mbo Isomi devant le Français Khounkaev Mokhamad chez les 97 kg (6-2). Reagan Mabuba Mbo sur qui reposait aussi l'espoir des Congolais pour une troisième médaille d'Or, a été désillusionné par le Sénégalais Faye Modou (10-0) dans la catégorie de 125 kg. D'autres médailles de la RDC, ont été glanées en athlétisme, enjonglerie avec ballon etc. En cyclisme sur les routes de Kinshasa, les Congolais n'ont rien eu, rien du tout.

Le Pdt Tshisekedi pose les médaillés d'Or

Quid des marionnettes géantes ?

Dans le volet culturel de ces Jeux de la Francophonie, le concours des marionnettes géantes a démarré ce mardi 1er août, à l'Echangeur de Limete. Trois pays sont dans la course, à savoir : le Niger, le Togo et la RDC. Le concours se poursuit ce mercredi, avant de rendre son verdict le jeudi 3 août. Le concours marionnettes géantes a commencé par un atelier-rencontre, atelier-projection, atelier-exposition, puis parade de déambulation. Ici, les artistes de cette catégorie ont émerveillé le public, qui a été secoué et bougé au rythme de la fanfare, créant une ambiance forte à l'Echangeur de Limete. La population est sortie de partout pour venir voir ce qui se passe dans ce site. Les artistes ont dansé, et ont fait danser aussi les Kinoises et Kinois partageant ainsi vraiment un moment intense de joie.

Au programme ce mercredi 03 août

Pour la suite, au programme ce mercredi 03 août, il y aura médaille dans les contes et conteurs, des médailles également dans la danse (Hip-hop) ; en athlétisme et handisport au stade des Martyrs de la Pentecôte, et aussi en judo qui démarre au gymnase du stade Tata Raphaël. Entre temps, le concours de peinture, photographie et sculpture-installation se poursuivra à l'Académie des Beaux-Arts, au Palais du Peuple, et au centre Wallonie-Bruxelles.

Football : deux belles affiches au programme

En football, c'est la phase des poules qui se poursuit ce mercredi avec deux belles affiches, au stade Tata Raphaël. Il y aura Liban - Niger sous le coup de 15h, et le Burkina-Faso-Congo Brazzaville à partir de 18h. Les Léopards de la RDC n'ont plus leur destin en mains après avoir été battu à l'entame du tournoi par les Guépards du Bénin. En tout cas, c'est à l'issue de deux matches prévus ce soir que l'on connaitra les deux combinaisons des demi-finales.