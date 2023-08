Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Pour le Cardinal Fridolin, une occasion pour la RDC de briller sur la scène internationale

Le succès organisationnel de ces IXès jeux de la Francophonie a obligé le Cardinal Fridolin Ambongo à prendre favorablement position. Dans un message publié dimanche 30 juillet, le prélat catholique salue la tenue de la neuvième édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa avant d'en féliciter les organisateurs et les protagonistes.

Le Cardinal estime que ce moment est historique pour tout un peuple et constitue un motif de joie immense. Au-delà de la dimension compétitive de ces Jeux, le Cardinal a exprimé un voeu profond : celui de voir cette grande manifestation sportive et culturelle véhiculer des valeurs morales et humaines au sein de la jeunesse congolaise et des nations participantes. Il a souligné l'importance de promouvoir des principes tels que la fraternité, la solidarité, l'amitié, l'estime de soi et des autres, ainsi que l'interculturalité, peut-on lire dans son message.

Le Cardinal aspire, dit-il, à ce que ces Jeux de la Francophonie servent d'occasion pour renforcer les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les jeunes participants venus des quatre coins du monde. Ce, avant d'adresser un appel fervent pour que ces activités sportives et culturelles se déroulent dans la sérénité et la paix.

Et de conclure que les IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa sont une occasion unique pour la RD Congo de briller sur la scène internationale, de partager sa richesse culturelle et de démontrer son engagement en faveur des valeurs humaines fondamentales. Cet événement sportif et culturel, rassemblant les nations francophones, est source de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple.