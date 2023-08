Congo-Kinshasa: Cap sur les élections en 2023 / Opposition Républicaine - Constant Mutamba présente son offre politique résumée en 5 piliers

La tête d'affiche de l'opposition républicaine en RDC, Me Constant Mutamba Tungunga, président national de la Dynamique progressiste révolutionnaire a présenté, le dimanche 30 juillet 2023, son offre politique à la population, résumée en Cinq points qui touchent cinq secteurs de la vie social : l'éducation, la sécurité, la santé, le social et le secteur minier. C'était au cours d'un meeting populaire tenu au stade Mpese, dans la commune de N'Djili, devant plusieurs milliers de personnes venues de tous les quatre coins de la ville de Kinshasa. Il axe son offre pré-campagne sous le thème RUPTURE, ainsi pour signifier le divorce d'avec les vieilles habitudes qui ont longtemps offusqué le développement de la RDC.

«Nous avons lancé notre pré-campagne électorale sous le thème La Rupture : nous voulons rompre avec le passé, rompre avec les habitudes du passé, les antivaleurs, rompre avec les vieux visages politiques, rompre avec les anciens projets».

Dans le bain de son exposé, le chef de l'opposition républicaine a clairement rassuré que si lui et sa formation politique arrivent à diriger le pays, cap sera plus mis sur 5 secteurs. «Nous allons prioritairement ramener le budget national de 16 à 150 milliards de dollars américains, nous allons mettre en place un parquet spécial économique et financier, pour traquer tous les délinquants financier, un parquet minier pour contrôler toute la production minière en RDC.

%

Nous allons également nous attaquer au secteur des infrastructures routières, commençant par la réhabilitation de toutes les routes d'intérêt national désenclavé des coins et recoins de la République. Nous construirons au moins quatre centres de santé modernes et quatre à cinq écoles modernes dans chaque territoire de la République », a circonscrit, Me Constant Mutamba.

Pour ce qui est de la sécurité, il a indiqué que la première des options pour pacification de la RDC, surtout dans sa partie Est, c'est faire la guerre au Rwanda, l'agresseur. "Nous allons également nous attaquer à l'insécurité notamment dans l'Est du pays. Nous, une fois au pouvoir, nous allons lancer ouvertement la guerre au Rwanda. Nous augmenterons les soldes des militaires et nous créerons des primes spéciales pour tous les militaires au front », a-t-il dit.

Il a également mentionné le secteur de l'enseignement de base, en rassurant un bon traitement salarial des enseignants. « Nous allons également augmenter le salaire des enseignants. Nous allons axer notre programme d'action sur l'éducation national ; l'enseignant de l'école maternel et celui de l'école primaire devront avoir un salaire plus élevé que les députés nationaux, ministre et sénateurs », a ajouté le révolutionnaire Mutamba.

Tout cela, a-t-il fini, prendra chair « lorsque le peuple aura validé cette offre ». Il a aussi promis de donner le nom du futur candidat président de l'opposition républicaine de la RDC.

Par la même occasion, Constant Mutamba a présenté les 19 candidats députés nationaux retenus de l'opposition républicaine dans la circonscription électorale de Tshangu.